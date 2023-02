Pierwsze zwroty trafiły na konta podatników. "Nawet do 10 dni"

czytaj dalej

Pracownicze Plany Kapitałowe to sposób na systematyczne gromadzenie środków przez pracowników. Z końcem lutego bieżącego roku wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. A to oznacza, że osoby, które nie złożą oświadczenia o rezygnacji z oszczędzania w PPK, zostaną automatycznie włączone do rządowego programu. Tak zwany autozapis obejmie około 8 milionów pracowników - przekazał prezes zarządu PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.