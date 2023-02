Doradca podatkowy o Polskim Ładzie i zmianach w PIT

Można być zaskoczonym, bo liczba zmian, które miały miejsce w 2022 roku, wpływa na to, że nasz PIT będzie inaczej wyglądał niż w latach poprzednich - stwierdził na antenie TVN24 BiS Marcin Zarzycki z LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Ekspert mówił także między innymi o wpływie Polskiego Ładu na nasze rozliczenia.

Jak wpłyną na nasze PIT-y zmiany, które zaszły w 2022 roku? - Niektórzy zyskają, niektórzy stracą. Na pewno mogą zyskać ci, którzy byli na umowie-zlecenie, bo oni będą mieli jakieś zwroty do oddania. Mogą zyskać ci, którzy byli na umowie o pracę do 10 tysięcy i powyżej 13 tysięcy złotych - wyjaśnił Zarzycki.

PIT za 2022 rok a Polski Ład

Jak Polski Ład wpłynął na naszego PIT-a? - Zrobił tak naprawdę bardzo dużo złego. Tego formalnie nie zobaczymy, tego nie widzimy. Jak będziemy PIT-a rozliczać, nie będziemy widzieć, że on zrobił dużo złego, bo zobaczymy tylko cyferki. Natomiast za tymi cyferkami kryją się liczne zmiany przepisów - wskazał doradca podatkowy.

Następnie wymienił, że chodzi o podwyżkę podatku PIT z lipca, ulgę dla klasy średniej, "która była, a potem zniknęła", zakaz odliczania składek zdrowotnych. - Dużo złego się wydarzyło. On (Polski Ład - red.) namieszał bardzo i spowodował, że bardzo duża część z nas zapłaci większe podatki - w szczególności przedsiębiorcy - zaznaczył.

- Zmieniły się zasady w trakcie roku podatkowego. Najpierw wprowadzono od stycznia przepisy jedne, potem okazało się, że one nie do końca pasują, bo niektórzy płacą większe zaliczki na podatek, więc te przepisy zmienili 7 stycznia. Potem w lutym i potem jeszcze raz te zasady gry zmienili w lipcu - obniżając podatek, ale też likwidując ulgę (dla klasy średniej - red.) - wyjaśnił Zarzycki.

Zwrot podatku, e-PIT, rozliczanie z małżonkiem

- Jest taka możliwość, że duża część osób ten zwrot podatku dostanie, dlatego że już w trakcie roku były płacone większe zaliczki na podatek. To nie jest tak, że coś dostaniemy, coś nam zostanie zwrócone. Nikt nam prezentu tutaj nie robi. Płaciliśmy w trakcie roku trochę za dużo, więc teraz ten zwrot dostaniemy - tłumaczył ekspert.

Mówił również o tym, na co zwrócić szczególną uwagę przy rozliczaniu za pomocą usługi Twój e-PIT. - Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na różnego rodzaju ulgi. Tak naprawdę nasz system podatkowy przewiduje bardzo dużo różnego rodzaju ulg, które różnym osobom mogą przysługiwać - zaznaczył.

Doradca podatkowy dodał, że "nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że nam te ulgi przysługują, więc musimy to sobie sami sprawdzić". - Po drugie e-PIT wszystkich ulg nam nie rozliczy. Na przykład mamy takie historie jak ulga termomodernizacyjna albo ulga rehabilitacyjna. Te ulgi musimy sami rozliczyć - wyjaśnił.

Według niego najlepiej zwrócić się do doradcy lub poszukać w internecie, "co nam jeszcze przysługuje i ewentualnie tę ulgę sami sobie musimy uwzględnić".

Pytany, czy lepiej rozliczać się samemu czy z małżonkiem odparł, że "to zależy". - Od tego, jakie mam dochody, jakiej wysokości dochody osiągam, jakiej wysokości dochody osiąga mój małżonek - powiedział ekspert.

Według Zarzyckiego w sytuacji, gdy jedna osoba "ma określoną ilość dochodów, a małżonek w ogóle nie pracuje albo ma bardzo niskiego dochody, to wtedy opłaci się rozliczenie z małżonkiem", bo dochody się zsumują i podatek będzie niższy".

- Jeżeli oboje mamy wysokie dochody, to wtedy już ta korzyść - albo jej w ogóle nie będzie, albo będzie bardzo niska. Dla każdego coś dobrego, ale musimy tutaj indywidualnie sobie odpowiedzieć. Niektórym się faktycznie może opłacić - powiedział gość TVN24 BiS.

PIT za 2022 rok - ruszyło rozliczanie

W środę, 15 lutego, rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok, który potrwa do 2 maja. Rozliczenie jest możliwe przez internet, m.in. za pomocą usługi Twój e-PIT. To usługa oferowana przez Krajową Administrację Skarbową. Aby z niej skorzystać, trzeba zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, na stronie podatki.gov.pl, oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Polega ona na automatycznym przygotowaniu i udostępnieniu przez Krajową Administrację Skarbową rocznego zeznania podatkowego osób fizycznych.