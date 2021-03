PIT-37. Jak się rozliczyć przez internet?

Trwa okres rozliczeń z fiskusem za 2020 rok. Jedną z najczęściej składanych do urzędów skarbowych deklaracji jest PIT-37. Dowiedz się, co trzeba zarobić, aby rozliczyć się za pomocą internetowej usługi Twój e-PIT.

Jak złożyć PIT-37 przez internet?

Do systemu można też zalogować się wpisując kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2020, potwierdzając to kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2019 r. Istnieje także możliwość uzyskania dostępu do usługi Twój e-PIT poprzez użycie aplikacji mObywatel.