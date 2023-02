Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową. MF przypomina o formularzach

Osoby, które korzystały w 2022 roku z podatku liniowego lub opłacały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mogą wybrać skalę podatkową - przypomina resort finansów. MF dodaje, że można to zrobić za pomocą formularzy PIT-36 lub PIT-36S.

Według MF podatnicy, którzy wybiorą to rozwiązanie, będą mogli rozliczyć się z zastosowaniem 12-proc. stawki PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej za cały ubiegły rok. Resort zastrzega jednocześnie, że jeżeli podatnik złoży najpierw PIT-28 (PIT-28S) lub PIT-36L (PIT-36LS), to dla wykazanych w nich dochodów (przychodów) nie będzie mógł już wybrać skali podatkowej w PIT-36 (PIT-36S), nawet jeśli złoży PIT-36 (PIT-36S) w terminie.

PIT-36 - zmiana opodatkowania na skalę za 2022 rok

PIT za 2022 rok - ruszyło rozliczanie

W środę, 15 lutego, rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok, który potrwa do 2 maja. Rozliczenie jest możliwe przez internet, m.in. za pomocą usługi Twój e-PIT. To usługa oferowana przez Krajową Administrację Skarbową. Aby z niej skorzystać, trzeba zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, na stronie podatki.gov.pl, oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Polega ona na automatycznym przygotowaniu i udostępnieniu przez Krajową Administrację Skarbową rocznego zeznania podatkowego osób fizycznych.