"System karze takie osoby". Na co uważać w PIT

Czy w 2026 roku możemy już na 100 procent zaufać usłudze Twój e-PIT? Czy możemy brać deklarację wypełnioną przez fiskusa "w ciemno" i nic nie robić?

Małgorzata Samborska, partnerka w Grant Thornton, doradczyni podatkowa: Ja tak na to nie patrzę. Uważam, że obowiązkiem każdego podatnika jest złożenie prawidłowego zeznania. Oczywiście mogą mieć miejsce takie sytuacje, zwłaszcza jeżeli mamy jedno źródło dochodów - jesteśmy wyłącznie pracownikiem albo emerytem - i wtedy w zasadzie moglibyśmy zaufać rozliczeniu w usłudze Twój e-PIT.

Ale już w każdej innej sytuacji, albo wtedy, kiedy chcielibyśmy skorzystać z dodatkowych odliczeń czy chociażby prawa do przekazania 1,5 proc., powinniśmy wejść przynajmniej do usługi Twój e-PIT.

W jakich sytuacjach absolutnie nie warto zostawiać tego wyłącznie urzędowi? Są dochody, których fiskus "sam" nie widzi?