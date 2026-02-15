Logo TVN24
Pieniądze
|

"System karze takie osoby". Na co uważać w PIT

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Warszawa
Donald Tusk o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku
Źródło: TVN24
Ulgi to jest największe wyzwanie przy składaniu zeznań rocznych - mówi TVN24+ Małgorzata Samborska z Grant Thornton. Od niedzieli 15 lutego można wysyłać deklaracje PIT za 2025 rok. Na co uważać w rozliczeniach? Czy fiskus wie o naszym domku w Hiszpanii czy zarobkach na zagranicznej giełdzie? Skąd "niespodzianka" przy wypłacie pensji pod koniec roku w przypadku części podatników?Artykuł dostępny w subskrypcji

Czy w 2026 roku możemy już na 100 procent zaufać usłudze Twój e-PIT? Czy możemy brać deklarację wypełnioną przez fiskusa "w ciemno" i nic nie robić? 

Małgorzata Samborska, partnerka w Grant Thornton, doradczyni podatkowa: Ja tak na to nie patrzę. Uważam, że obowiązkiem każdego podatnika jest złożenie prawidłowego zeznania. Oczywiście mogą mieć miejsce takie sytuacje, zwłaszcza jeżeli mamy jedno źródło dochodów - jesteśmy wyłącznie pracownikiem albo emerytem - i wtedy w zasadzie moglibyśmy zaufać rozliczeniu w usłudze Twój e-PIT. 

Ale już w każdej innej sytuacji, albo wtedy, kiedy chcielibyśmy skorzystać z dodatkowych odliczeń czy chociażby prawa do przekazania 1,5 proc., powinniśmy wejść przynajmniej do usługi Twój e-PIT. 

W jakich sytuacjach absolutnie nie warto zostawiać tego wyłącznie urzędowi? Są dochody, których fiskus "sam" nie widzi? 

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Dziennikarka tvn24.pl
