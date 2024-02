W ten sposób można zapłacić niższy podatek

Rozliczając PIT, mamy prawo skorzystać z różnych odliczeń podatkowych, między innymi z ulgi na dziecko, dla młodych, termomodernizacyjnej, rehabilitacyjnej czy wspólnego rozliczenia małżonków. Jeśli mamy liczniejszą rodzinę, to możemy skorzystać z ulgi 4+. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z tych zwolnień i zapłacić niższy podatek.

Od czwartku, 15 lutego, podatnicy mogą rozliczać podatki za 2023 r. z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT. Jak informuje Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych, we wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. W części zeznań podatkowych są już uwzględnione przysługujące nam ulgi, jednak - po pierwsze - wymagają one kontroli z naszej strony, a po drugie - niektóre odliczenia musimy wpisać sami.

Ulga na dziecko w 2024 roku

Ulga prorodzinna, zwana ulgą na dziecko, jest jednym z najpopularniejszych odliczeń podatkowych - korzysta z niej około 5 milionów Polaków. Przysługuje ona rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom, które pełnią funkcję rodziny zastępczej i uzyskali dochody opodatkowane według skali podatkowej (PIT-36 i PIT-37).

Ulga wynosi 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie, a na czwarte i każde kolejne - 225 zł miesięcznie.

Na stronie rządowej działanie ulgi na dziecko przedstawiono na przykładzie rodzica z trójką dzieci. "Wtedy ulga wyniesie: 1112,04 zł na pierwsze dziecko, 1112,04 zł na drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie dziecko, czyli łącznie przysługuje ulga w wysokości 4224,12 zł rocznie" - napisano.

Wspólne rozliczenie małżonków

Wspólnie zeznanie podatkowe mogą złożyć osoby, które były: w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zawarły związek małżeński w trakcie 2023 roku oraz jeśli małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego.

Trzeba też złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów, wyrażony w zeznaniu podatkowym.

"W wyniku wniosku (...) podlegacie opodatkowaniu łącznie od sumy swoich dochodów (po uprzednim dokonaniu odliczeń od dochodu odrębnie przez każdego z was). W takim przypadku podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy waszych łącznych dochodów" - podało MF.

Przy czym - dodaje resort - "powyższa zasada obliczania podatku ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jedno z was w roku podatkowym nie uzyskało przychodów".

Wspólne rozliczenie opłaca się w następujących sytuacjach: - jeden z małżonków nie otrzymuje żadnych przychodów. Wówczas kwota wolna od podatku jest podwajana - w przypadku istnienia dysproporcji w wysokości przychodów małżonków i na przykład łączne rozliczenie może zapobiec wpadnięciu w drugi próg podatkowy, w przypadku którego zastosowanie ma stawka 32 proc.

Firma doradcza EY wyjaśnia, że generalnie, gdy małżonkowie zarabiają podobnie i nie przekraczają poziomu drugiego progu skali podatkowej, takie wspólne rozliczenie może być dla nich neutralne, tzn. nie generuje preferencji podatkowych.

Ulga dla młodych

Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Jeśli osiągnęły one przychody do wysokości 85 528 zł, to są one zwolnione z podatku. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów czy liczby płatników i dotyczy pieniędzy pochodzących z następujących źródeł:

- z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej), - z umów zlecenia zawartych z firmą, - z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich), - z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą - Prawo oświatowe), - z zasiłków macierzyńskich.

W przypadku uzyskania przychodów, które w całości są objęte ulgą dla młodych, nie ma obowiązku składania zeznania rocznego.

Obowiązek ten powstaje jednak w kilku sytuacjach, na przykład gdy podatnik ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku lub chce skorzystać z "dodatkowego zwrotu" z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił od przychodów objętych ulgą,

Wówczas trzeba złożyć zeznanie i wykazać w nim także przychody objęte ulgą. Ma to jedynie charakter informacyjny.

Ulga termomodernizacyjna

Z ulgi termomodernizacyjnej mają prawo skorzystać właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego (także w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej). Dzięki niej można odliczyć wydatki poniesione na termomodernizację, która polega na:

- ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych; - ulepszeniu, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków; - wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych; - całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co ważne do skorzystania z ulgi uprawniają tyle te wydatki, które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. To m.in. zakup materiałów budowalnych do docieplenia, zakup kotła, wymiana stolarki okiennej czy instalacji fotowoltaicznej.

Do tego jest kilka obwarowań, np. wydatki nie mogą być dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Łączna kwota odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 000 zł.

Ulga na internet

Prawo do skorzystania z ulgi na internet przysługuje, jeżeli w latach wcześniejszych nie korzystaliśmy z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystaliśmy z niego w zeznaniu za 2022 rok. "Odliczenia w ramach ulgi możesz dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych" - dodaje MF.

Ulgę odlicza się od:

- dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub - przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Z ulgi na internet mogą skorzystać podatnicy rozliczający się za pomocą PIT-36 i PIT-37, a jej maksymalny limit wynosi 760 zł. Limit ten nie przechodzi na kolejny rok, co oznacza, że wydatek poniesiony w danym roku i nie odliczony z powodu braku dochodu, nie może być odliczony w roku następnym.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej może korzystać podatnik, który:

- jest osobą z niepełnosprawnością lub - ma na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością oraz - poniósł wydatki na rehabilitację lub poniósł wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogły przekroczyć 19 061,28 zł w roku 2023.

Wydatki, które możemy odliczyć za pomocą tej ulgi dzielą się na limitowane (można odliczyć kwotę, która uwzględnia "górny" lub "dolny" limit kwotowy) i nielimitowane. Do wydatków nielimitowanych zalicza się między innymi:

- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności; - przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności; - odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;

Ulga na IKZE

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli IKZE, funkcjonują od 2012 roku i jako zachętę do oszczędzania na emeryturę wprowadzono możliwość odliczenia wpłat na nie od podatku. Jednak istnieją limity wpłat na IKZE, które w roku 2023 wynoszą:

8 322 zł lub lub 12 483 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

Odliczenia dokonać mogą wyłącznie podatnicy rozliczający się:

– na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), – ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), – liniowo (19 proc. podatku, PIT-36L).

Ulga dla pracujących seniorów

Ulga ta przysługuje osobom, które pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nadal pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają emerytury. Dzięki niej mogą być zwolnione od podatku dochodowego przychody, do kwoty 85 528 zł, osiągnięte m.in. z: pracy na etacie, umowie zlecenie, zasiłku macierzyńskiego czy działalności gospodarczej.

Z tytułu uzyskania tych przychodów senior musi (warunek konieczny) podlegać ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ulga dla rodzin 4+

Ulga dla rodzin 4+ przysługuje dla osób, które wychowują co najmniej czworo dzieci. Polega ona na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do 85 528 zł, osiągniętych z pracy na etacie, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, zasiłku macierzyńskiego.

Ulga na powrót

Jeżeli po 31 grudnia 2021 roku podatnik zmienił miejsce zamieszkania na Polskę i stał się polskim rezydentem podatkowym, powinien sprawdzić, czy może skorzystać z tzw. ulgi na powrót. To zwolnienie od podatku dochodowego przychodów, do kwoty 85 528 zł, osiągniętych po powrocie do Polski m.in. z: pracy na etacie, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, zasiłku macierzyńskiego.

Ulgę można stosować przez cztery kolejno po sobie następujące lata, licząc:

- od początku roku, w którym zmieniłeś miejsce zamieszkania lub - od początku roku następnego.

