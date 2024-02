"Ta witryna jest nieosiągalna". Kłopoty na starcie

Zaczął się sezon podatkowy, czyli okres składania PIT za 2023 rok. W czwartek fiskus udostępnił podatnikom gotowe rozliczenia w ramach usługi Twój e-PIT. Nie obyło się bez problemów.

Od czwartku 15 lutego można rozliczać się z fiskusem, w tym za pośrednictwem popularnej usługi Twój e-PIT. O ile przed godziną 7.00 nie było większych problemów z zalogowaniem i zaakceptowaniem przygotowanego przez urząd skarbowy zeznania podatkowego, o tyle po 8.00 wejście na stronę podatki.gov.pl i skorzystanie z e-Urzędu Skarbowego mogło już być kłopotliwe.

"Ta witryna jest nieosiągalna" - taki komunikat pojawiał się po dłuższej chwili oczekiwania.

Do kiedy trzeba złożyć PIT

Deklaracje PIT za 2023 rok można składać do 30 kwietnia 2024 roku. Można to zrobić elektronicznie przez internet, na przykład korzystając z usługi Twój e-PIT, lub w formie papierowej.

"Zeznanie w formie papierowej możesz zanieść do urzędu skarbowego lub przesłać je do urzędu pocztą, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwróć uwagę, że zeznanie powinno być nadane w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej) przed upływem terminu na złożenie zeznania" - podano na stronie rządowej.

Podatki 2024 - jak można rozliczyć PIT?

Jeśli chodzi o zeznanie w formie elektronicznej, to można je złożyć:

- przez e-Deklaracje; - w usłudze Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy.

Usługa Twój e-PIT jest udostępniana po raz szósty. W tym roku po raz pierwszy z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, a także ci, którzy mają zawieszoną działalnością gospodarczą. W efekcie w usłudze – obok formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ – będzie można znaleźć także formularze PIT-36L, PIT-28 oraz PIT-36.

Zmiany w formularzach PIT

"PIT-36L – to zupełnie nowy formularz służący do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym" – podało MF na stronach internetowych. "PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, od rozliczeń za 2023 r. będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych" – czytamy także.

MF poinformowało także, że ma nadzieję, że z możliwości rozliczenia w usłudze Twój e-PIT skorzystają tzw. ryczałtowcy, którzy nie wykazują w swoich rozliczeniach kosztów uzyskania przychodów a także posiadaczy nieruchomości, którzy w 2023 r. będą rozliczać przychody z najmu ryczałtem.

"Drugą dużą grupą jest 670 tys. osób z zawieszoną działalnością gospodarczą, które są zobowiązane do złożenia zeznania, mimo że nie osiągają przychodów lub są one zwolnione z opodatkowania. Po raz pierwszy w usłudze Twój e-PIT będą mogli rozliczyć się ci, którzy w PIT-36, rozliczają przychody z innych źródeł niż działalność gospodarcza. Informacja o ich wysokości znajdzie się w udostępnionym zeznaniu" – czytamy na stronach MF.

Zeznanie składane przez Twój e-PIT

Aby złożyć zeznanie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, należy zalogować się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

- login.gov.pl - czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej; - danych podatkowych - są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2022 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 r. (np. PIT-11), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2022 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;; - aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu, wysłanie zeznania przez usługę Twój e-PIT nie wymaga dodatkowej weryfikacji.

Automatycznie złożony PIT 2024

Jak wyjaśnia resort finansów, przy braku aktywności, (jeśli zeznanie PIT-37 lub PIT-38 nie zostanie złożone samodzielnie oraz nie zostanie odrzucone) przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie PIT-37 lub PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia.

"Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to będzie można to zrobić również po 30 kwietnia w usłudze Twój e-PIT, elektronicznie lub papierowo" - przekazano. Co ważne, zeznania PIT-28, PIT-36 oraz PIT36L nie podlegają automatycznej akceptacji.

Ulgi podatkowe

Jak podano na stronie rządowej, "opodatkowanie na zasadach ogólnych uprawnia do korzystania z wielu ulg i odliczeń podatkowych" i są to na przykład ulga na dziecko, wspólne rozliczenie małżonków, ulga dla rodzin 4+, ulga rehabilitacyjna, ulga internetowa, ulga termomodernizacyjna, ­­­odliczenie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, ulga z tytułu krwiodawstwa czy odliczenie darowizn na cele kultu religijnego.

Niektóre ulgi, na przykład na dziecko, możemy znaleźć już w zeznaniu wstępnie wypełnionym przez fiskusa w ramach usługi Twój e-PIT - nawet w tym przypadku warto sprawdzić poprawność danych. Jednak część ulg będziemy musieli wprowadzić do rozliczenia podatkowego samodzielnie.

PIT2024. Zwrot nadpłaty podatku

Jeżeli z zeznania podatkowego wynika nadpłata, to urząd skarbowy może dokonać jej zwrotu na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Jak podano na stronie MF, nadpłatę podatku fiskus przekazuje w ciągu:

- 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania - w przypadku rozliczenia w formie papierowej, - 45 dni od dnia złożenia zeznania - w przypadku rozliczenia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje.

"Oczekując na zwrot nadpłaty możesz sprawdzić jej status logując się do e-Urzędu Skarbowego. Dostępna tam usługa 'Zwroty podatków' umożliwia samodzielne uzyskać informację o statusie zwrotu, dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe" - napisał resort finansów.

- W zeszłym roku zwroty wynosiły 27 miliardy złotych i dotyczyły 15,7 miliona deklaracji. To jest oczywiście związane z Polskim Ładem, który polegał na tym, że większość podatku została nadpłacona w trakcie zaliczek i później administracja musiała zwrócić te nadpłacone podatki - mówił w środę szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcina Łoboda.

- W tym roku według mnie nie będzie aż tyle nadpłat, czyli nie będzie to na pewno taka duża kwota do zwracania. Na pewno deklaracje ze zwrotami będą dużo mniejsze - dodał.

Podatki i Twój e-PIT - dane KAS i MF

Według danych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), czyli fiskusa, 94 procent, czyli 20 mln deklaracji podatkowych za 2022 r. podatnicy złożyli elektronicznie.

Z danych MF wynika, że ok. 11,9 mln deklaracji złożono przez platformę elektroniczną Twój e-PIT i ok. 8 mln zł przez e-Deklaracje. W postaci papierowej złożono ok. 1,3 mln PIT-ów.

