PIT 2024. Wspólne rozliczenie małżonków. Jaki są zasady? Kiedy się opłaca?

Wspólne rozliczenie PIT. Jakie są warunki i jaki formularz wybrać?

Rozliczenie PIT przez małżeństwo. Jak to działa?

Rozliczając się wspólnie z małżonkiem trzeba wpierw dodać do siebie dochody obydwojga partnerów. Następnie dzieli się je przez dwa i od tej kwoty ustala się podatek. Kolejnym krokiem jest pomnożenie daniny dla urzędu skarbowego przez dwa. Od tak wyliczonego podatku odlicza się ulgi osobno dla każdego małżonka, któremu one przysługują.

Wspólne rozliczenie. Kiedy się opłaca?

Najczęstszymi sytuacjami, kiedy wspólne rozliczenie PIT przez małżeństwo się opłaca, są takie, gdy jedno z nich zarabia niewiele lub znacznie mniej, a druga osoba osiąga dochód wyższy niż 120 tys. zł. W takiej sytuacji wpada się w drugi próg podatkowy , czyli rozliczając się osobno od kwoty powyżej 120 tys. zł trzeba by odprowadzić 32 proc. podatku, a nie 12 proc. Gdy druga osoba zarabia mniej, to po zsumowaniu dochodów obydwojga i podzieleniu ich na pół otrzymamy kwotę, która zostanie opodatkowania według niższego progu.

Wspólne rozliczenie w usłudze Twój e-PIT

Jednak w usłudze e-Urzędu Skarbowego standardowo czeka na podatnika zeznanie indywidualne. Jeśli spełniamy wyżej wymienione warunki, to po zalogowaniu się do usługi możemy wybrać rozliczenie z małżonkiem. Wcześniej jednak trzeba go uwierzytelnić.

Jak to zrobić? Jeden z małżonków musi zalogować się do usługi Twój e-PIT przy pomocy Profilu Zaufanego. Następnie powinien wejść w zakładkę "dokumenty złożone" i pobrać zeszłoroczne zeznanie. W nim są wszystkie dane konieczne do uwierzytelnienia małżonka. Podczas składania deklaracji należy wybrać sposób rozliczenia "wspólnie z małżonkiem" i podać te dane. Są to: