Jak rozliczyć PIT przez internet

Warto skorzystać z tej formy nie tylko dlatego, że dzięki niej zaoszczędzimy czas, ale także dlatego, że zwrot nadpłaconego podatku trafi do nas szybciej. W przypadku tradycyjnego rozliczenia urząd skarbowy ma aż 90 dni na dokonanie zwrotu. Tymczasem, jeśli skorzystamy z usługi Twój e-PIT, to zwrot otrzymamy maksymalnie w 45 dni. Do tego posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają zwrot w ciągu 30 dni.