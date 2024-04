Ważny termin dla podatników

Dla kogo e-PIT?

Kiedy PIT nie złoży się sam?

Podatnik, który skorzysta z innej formy złożenia deklaracji niż ta internetowa, nie musi się logować do systemu. W takiej sytuacji zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie anulowane, a w urzędzie będzie widoczne tylko to złożone w wersji papierowej.

Wspólne rozliczenie małżonków

Chcąc rozliczyć się wspólnie z małżonkiem nie musimy składać deklaracji papierowej. W takich przypadkach możemy także skorzystać z usługi Twój e-PIT. Jednak w usłudze e-Urzędu Skarbowego standardowo czeka na podatnika zeznanie indywidualne. Jeśli spełniamy wymagane warunki, to po zalogowaniu się do usługi możemy wybrać rozliczenie z małżonkiem.

Rozliczenie PIT-u po terminie. Kara

Jeśli kwota podatku do zapłacenia nie przekracza pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę (21210 zł), to mamy do czynienia z wykroczeniem. Podobnie jest, gdy nie ma podatku do zapłacenia, a po prostu spóźniliśmy się ze złożeniem deklaracji.