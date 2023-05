"Cud podatkowy" rządu. Oto, co się stało

Na początku maja zakończyła się akcja rozliczeń PIT za 2022 rok. Rząd chwali się, że "miliony Polaków otrzymały zwrot podatku". Zdaniem Małgorzaty Samborskiej, doradczyni podatkowej z Grant Thornton, ten "cud podatkowy", to "efekt zmian, jakie miały miejsce w połowie roku, kiedy rząd naprawiając błędy Polskiego Ładu zdecydował o obniżce stawki podatku z 17 procent do 12 procent". - Obniżka podatku była dla budżetu kosztownym lekiem na chaos - podkreśliła ekspertka.

Rząd chwali się rekordowymi zwrotami PIT. Wiceminister finansów Artur Soboń mówił w ubiegłym tygodniu w radiowej Jedynce, że zwrot podatku PIT za ubiegły rok wyniósł przeciętnie około 2,5 tys. zł na podatnika. W tym roku według informacji resortu kwota zwrotów ma sięgnąć 18 mld zł, a rok wcześniej była to kwota 10 mld zł.

Zwrot podatku za 2022 rok

Zdaniem Małgorzaty Samborskiej, doradczyni podatkowej z Grant Thornton, "cud podatkowy", o którym mówią rządzący, to nic innego jak wynik zamieszania związanego z Polskim Ładem.

- W tym roku faktycznie więcej osób niż w latach wcześniejszych jest uprawnionych do zwrotu podatku, albo już ten zwrot dostało. To efekt zmian, jakie miały miejsce w połowie roku, kiedy rząd naprawiając błędy Polskiego Ładu zdecydował o obniżce stawki podatku z 17 procent do 12 procent - wyjaśniła TVN24 Biznes Samborska.

Jak dodała jednocześnie, gdyby rząd nie próbował naprawić błędów Polskiego Ładu, to "mielibyśmy strasznie zamieszanie i duża część podatników musiałaby podatek dopłacić". - Obniżka podatku była więc dla budżetu kosztownym lekiem na chaos, jakiego moglibyśmy być świadkami, gdyby ciągle obowiązywała ulga dla klasy średniej i konieczne było rozliczenie tak zwanych rolowanych zaliczek na podatek - wskazała ekspertka.

Samborska wyjaśniła, że dzięki zmianom, które weszły w życie w połowie roku "dochód, objęty w pierwszej połowie roku zaliczką według stawki 17-procentowej, ostatecznie w zeznaniu rocznym był opodatkowany stawką 12-procentową, stąd te zwroty".

Kto otrzymał największy zwrot podatku?

Doradczyni podatkowa wskazała, kto otrzymał największe zwroty podatku. - Im więcej dochodu do czerwca było opodatkowane według stawki 17-procentowej, tym ten zwrot był większy. Dlatego największe zwroty dotyczyły osób lepiej zarabiających, w szczególności tych z wynagrodzeniem brutto powyżej 20 000 brutto miesięcznie. Maksymalny zwrot z tego tytułu wyniósł 4500 złotych - podała Małgorzata Samborska.

Jak zauważyła, "jeśli do tego doszły standardowe zwroty wynikające z zastosowania ulgi na dzieci, czy innych ulg, np. termomodernizacyjnej czy rehabilitacyjnej to zwroty były wielotysięczne".

Z drugiej strony dużo mniejsze zwroty dotyczyły osób z wynagrodzeniem do 12 800 zł. - Tu były zwroty raczej rzędu kilkuset złotych, a im bliżej kwoty brutto 12 tysięcy i więcej, tym większe ryzyko, że była jednak dopłata - wyjaśniła ekspertka.

Jednocześnie zwracając uwagę, że "niezależnie od dopłat czy zwrotów, wszyscy etatowcy zarabiający powyżej 18 tysięcy miesięcznie zapłacili mimo wszystko w roku 2022 wyższe podatki w porównaniu z rokiem 2021".

Wspólne rozliczenie z dzieckiem i małżeństwa

Małgorzata Samborska podała, że poza powyższymi grupami podatników, zwroty otrzymali również zleceniobiorcy, którzy w ciągu roku nie rozliczyli kwoty wolnej. - Ta zasada mogła jednak nie dotyczyć tych zleceniobiorców, którzy osiągali dochody przekraczające próg podatkowy, ale płacący zaliczki przez cały rok według najniższej stawki, do czego są uprawnieni - zaznaczyła.

Doradczyni podatkowa zwróciła uwagę, że w ciągu roku przywrócono również prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci. Oznacza to, że "takie osoby również otrzymały zwroty na koniec roku, przy czym znowu - im wyższe zarobki tym wyższe były to zwroty".

Jak zaznaczyła, podobnie sytuacja wyglądała w przypadku małżonków korzystających z prawa do wspólnego rozliczenia, "zwłaszcza wtedy, gdy jedno z małżonków w ogóle nie zarabiało, a drugie osiągało dochody w granicach 240 tys. zł w skali roku i więcej". - Istotne podwyższenie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych skutkowało tym, że maksymalny zysk ze wspólnego rozliczenia wyniósł nawet 27 tysięcy 600 złotych. I jeśli w ciągu roku podatnik nie korzystał z prawa do obniżenia zaliczki, taki zwrot (a nawet wyższy, jeśli dodatkowo miał prawo do ulg) otrzymał po złożeniu zeznania rocznego - wyjaśniła Samborska.

PIT za 2023 rok - co czeka podatników?

Doradczyni podkreśliła, że przy rozliczeniach PIT za rok 2023 "takich ponadmiarowych zwrotów nie będzie, bo były one wyłącznie efektem poboru zaliczki w pierwszej połowie roku w kwocie wyższej niż należna za cały rok".

- Szukając plusów można wskazać, że od stycznia te osoby płacą niższe zaliczki w tym roku niż płaciły w roku ubiegłym - dodała Samborska.

Rządowa kampania

- Wysokie zwroty mogły oczywiście cieszyć podatników, to zrozumiałe, chociaż warto pamiętać, że zwrot jest co do zasady skutkiem nadpłaconego podatku w ciągu roku, co przy wysokiej inflacji nie jest korzystnym rozwiązaniem. Państwo powinno dążyć do tego, aby podatek pobierany w ciągu roku w zaliczkach był bliski temu, który się należy za cały rok podatkowy - podkreśliła Małgorzata Samborska.

W jej ocenie "to, jak wiele osób było zaskoczonych zwrotem podatku, świadczy głównie o tym, że tego zwrotu nie oczekiwały, gdyż skomplikowanie systemu podatkowego powoduje, że przeciętny podatnik ma raczej słabe wyobrażenie o wysokości pobieranych przez fiskus danin".

Tymczasem w ostatnich dniach głośno było o rządowej kampanii, informującej o zwrotach podatku, "dzięki rządowej obniżce PIT". Bilbordy pojawiły się w całej Polsce - informował na Twitterze Cezary Tomczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej. W ocenie parlamentarzysty "to oszustwo". "Zabrać ludziom 100 zł. Oddać 60 złotych, a za resztę zrobić kampanie propagandową" - napisał Tomczyk.

"Co tam oszustwo, proszę jeszcze bardziej otwarcie! Może jakoś tak… program @Platforma_org DOPŁATY do podatku DLA KAŻDEGO!" - odpowiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

