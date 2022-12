Fiskus wypełni za nas PIT. "Wiele ulg nie będzie tam uwzględnionych z automatu"

Za kilka tygodni ruszy składanie deklaracji PIT za 2022 rok. Miliony osób ponownie skorzystają z automatycznego rozliczenia podatków przez urząd skarbowy. Radca prawny Marek Kolibski, który był gościem "Dnia na świecie" w TVN24 BiS, przypominał jednak, że "wiele ulg nie będzie tam uwzględnionych z automatu". - Będziemy mogli wprowadzić korekty do zeznania przygotowanego przez fiskusa - zwracał uwagę doradca podatkowy. Kolibski mówił też o rosnącej składce ZUS.

Od połowy lutego 2023 roku będzie można składać do fiskusa roczną deklarację za 2022 rok. Ponownie będzie możliwe rozliczenie przez internet, m.in. za pomocą usługi Twój e-PIT. To automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych.

- Na pewno będzie rozliczenie już dla nas przygotowane, tak jak zawsze. Miejmy nadzieję, że system nie będzie się wieszał, tak jak było w poprzednich latach - mówił w TVN24 BiS Marek Kolibski, partner w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy.

Usługa Twój e-PIT dostępna jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Podatnik, który skorzysta z tej usługi, nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu. Usługa jest skierowana do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 (składany do 28 lutego) i PIT-36.

Radca prawny przypomina, że będzie można wprowadzić korekty w zeznaniach. - Będziemy mogli wprowadzić do tego korekty i wiele ulg nie będzie tam uwzględnionych z automatu. Będziemy to uwzględniać sami, choćby nowa ulga dla dużej rodziny - jeżeli wychowujemy co najmniej czwórkę dzieci. System tego z automatu nie uwzględni, uwzględni to dopiero w następnym roku, bo kiedy dane raz wprowadzimy, to system będzie zakładał, że w następnym roku nadal mamy czwórkę dzieci - tłumaczył Kolibski.

- Moim zdaniem będzie to dość łatwe do wprowadzenia, czyli dodanie tej ulgi do PIT-u, który będzie przez system podatkowy dla nas wypełniony - ocenił gość TVN24 BiS.

Składka ZUS w 2023 roku w górę

W trakcie rozmowy poruszono też temat składek ZUS na ubezpieczenia społeczne, które w 2023 roku wzrosną o 207,20 zł miesięcznie (do 1418,48 zł). Do tego trzeba doliczyć jeszcze obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Po zmianach z Polskiego Ładu jest ona wyliczana w sposób indywidualny dla każdego przedsiębiorcy rozliczającego się podatkowo według skali lub podatku liniowego.

- To bardzo duży wzrost, z tym że pamiętajmy o tym, że to jest też skrót myślowy, bo to jest minimalny ZUS, dlatego że składka zdrowotna jest uzależniona od dochodów - zwracał uwagę Marek Kolibski.

Jak podkreślił, "to jest kręgosłup nowego ładu". - Czyli albo 4,9 procent od dochodu, albo 9 procent od dochodu. Więc to jest ZUS minimalny, jeżeli przedsiębiorca ma dochody z działalności gospodarczej niższe niż minimalne wynagrodzenie. Przedsiębiorca, jeżeli ma takie dochody, to raczej powinien zamykać biznes, bo ta składka go raczej dobije, bo to jest zawsze składka minimalna, te 2000 złotych - ocenił radca prawny. Jak zauważył, "to jest minimum, a w 90 procent przypadkach będzie to dużo więcej niż 2 tysiące, to może być nawet, ze składką zdrowotną, 10 tysięcy".

W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych, zarówno dla pracowników na umowie o pracę, jak i przedsiębiorców, składka wynosi 9 proc. podstawy. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym jest to 4,9 proc. podstawy.

Zmiany wysokości płaconych składek na ZUS dotyczą osób, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą i są zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a więc nie posiadają innego tytułu ubezpieczeniowego, np. umowy o pracę.

Rozmowa z Markiem Kolibskim o zmianach w podatkach w 2023 roku TVN24 BIS

TVN24 BiS na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes