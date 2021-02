ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów do emerytów i rencistów

Wysłano około 10 milionów deklaracji podatkowych PIT do pobierających świadczenia z ubezpieczeń społecznych w 2020 roku. Wysyłka zaczęła się na przełomie stycznia i lutego - podał rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

Zakład wysyłał formularze podatkowe: PIT-40A, PIT-11A lub PIT-11. Deklaracje trafiły do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS - np. emeryturę, rentę lub zasiłek.

Różne formularze PIT

Formularz PIT-40A (rozliczenie podatku) przeznaczony jest dla emerytów i rencistów z niedopłatą podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku).

PIT-11A, czyli informacja o dochodach, jest m.in. dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. Co ważne, w tym roku PIT-11A otrzymali także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku. Podatnik w takiej sytuacji rozlicza się z urzędem skarbowym samodzielnie albo może poczekać do 30 kwietnia – wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Zwroty i odliczenia

Emeryci i renciści dostaną zwrot nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwróci on nadpłatę w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym.

Świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2021 r.

Emeryci i renciści mogą też przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie muszą nic robić. Wskazany w ubiegłym roku podmiot musi być jednak w aktualnym wykazie OPP. Jeżeli świadczeniobiorca chce przekazać 1 proc. podatku na rzecz innej organizacji niż w ubiegłym roku, to powinien wypełnić druk PIT-OP i przekazać go do swojego urzędu skarbowego.

Osoby, które nie otrzymają deklaracji z ZUS do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im świadczenie.

