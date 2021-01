Fiskus wypełni PIT za miliony Polaków. Od kiedy będą dostępne deklaracje?

Taki termin dotyczy wszystkich zeznań złożonych w formie elektronicznej. "Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania złożonego w formie elektronicznej, tj. także za pomocą usługi Twój e-PIT to 45 dni" - wskazali przedstawiciele MF. Jeżeli wybierzemy formę papierową, to na zwrot będziemy musieli poczekać do trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.