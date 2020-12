Do kiedy trzeba rozliczyć się z fiskusem? Oto lista terminów

Do kiedy złożyć PIT za 2020 rok? Kiedy otrzymamy zwrot nadpłaty podatku? Przedstawiamy listę terminów i odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące rozliczeń z fiskusem w 2021 roku.

Zeznania podatkowe będzie można składać od 15 lutego 2021 roku. Ostateczny termin na złożenie rozliczenia to 30 kwietnia 2021 roku. Terminy te wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

"Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym" - czytamy w tym akcie prawnym.

Deklaracje PIT

Dotyczy to podatników rozliczających się w ramach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Formularz PIT-37 wypełniają m.in. osoby, które były zatrudnione na etacie lub wykonywały pracę na zlecenia - podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (obecnie obowiązujące stawki to 17 proc. i 32 proc.).

Zwrot podatku

Według przepisów, w przypadku zeznania elektronicznego, Urząd Skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaty podatku, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego. Jeżeli wybierzemy formę papierową, to na zwrot będziemy musieli poczekać do trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji. Oznacza to wiec, że im szybciej złożymy zeznanie, tym szybciej otrzymamy pieniądze.