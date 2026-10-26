Niższe rachunki za prąd i ogrzewanie. Na stole nowy projekt
- Proponujemy stawkę VAT na wszystkie paliwa stałe, na węgiel, na brykiet, na pellet 8 proc. - przekazał w poniedziałek podczas konferencji prasowej wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.
>>> Pellet najdroższy. Taka jest cena
Jego zdaniem dzięki temu "węgiel będzie tańszy; tak jak i brykiet, będzie tańszy od 250 do 300 zł za tonę".
Prezentację projektu Czarnek zapowiadał podczas sobotniej konferencji eksperckiej "Nadchodzi najdroższa zima w historii".
Propozycja nowej stawki VAT na energię elektryczną i ciepło
Kolejną propozycją w projekcie ustawy jest 5-proc. stawka VAT na energie elektryczną i ciepło. W opinii polityka da to oszczędności miesięczne w budżecie średniej rodziny do 70 zł.
- To jest pakiet tanie ogrzewanie 1.0, który trzeba włączyć już natychmiast (...), żeby uspokoić sytuację w polskich rodzinach, a także u mikroprzedsiębiorców - podkreślił Czarnek.
Obecnie stawka VAT na węgiel, brykiet, pellet oraz energię elektryczną i ciepło wynosi 23 proc.