Pieniądze Niższe rachunki za prąd i ogrzewanie. Na stole nowy projekt Oprac. Paulina Karpińska |

Przemysław Czarnek o brakach węgla na polskim rynku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Proponujemy stawkę VAT na wszystkie paliwa stałe, na węgiel, na brykiet, na pellet 8 proc. - przekazał w poniedziałek podczas konferencji prasowej wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

>>> Pellet najdroższy. Taka jest cena

Jego zdaniem dzięki temu "węgiel będzie tańszy; tak jak i brykiet, będzie tańszy od 250 do 300 zł za tonę".

Prezentację projektu Czarnek zapowiadał podczas sobotniej konferencji eksperckiej "Nadchodzi najdroższa zima w historii".

Dowiedz się więcej: PiS chce obniżyć koszty ogrzewania. Czarnek zapowiada projekt ustawy

Propozycja nowej stawki VAT na energię elektryczną i ciepło

Kolejną propozycją w projekcie ustawy jest 5-proc. stawka VAT na energie elektryczną i ciepło. W opinii polityka da to oszczędności miesięczne w budżecie średniej rodziny do 70 zł.

- To jest pakiet tanie ogrzewanie 1.0, który trzeba włączyć już natychmiast (...), żeby uspokoić sytuację w polskich rodzinach, a także u mikroprzedsiębiorców - podkreślił Czarnek.

Obecnie stawka VAT na węgiel, brykiet, pellet oraz energię elektryczną i ciepło wynosi 23 proc.