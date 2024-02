Popularny dyskont wycofuje produkt. "Zagrożenie dla zdrowia"

Sieć TEDi poinformowała o wycofaniu ze swoich sklepów piłek do masażu. Wyprodukowany w Chinach produkt może być niebezpieczny dla zdrowia. Ostrzeżenie w tej sprawie opublikował także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Jak czytamy na stronie UOKiK, sieć TEDi "powiadomiła Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w piłkach do masażu Neonowa, wyprodukowanych w Chinach, numer artykułu: 89529001241000000155, dostępnych w sprzedaży od 18.10.2023 r. do 15.02.2024 r., wykryto podwyższoną zawartość plastyfikatora DIBP, co może być niebezpieczne dla zdrowia".