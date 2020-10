"Nieopłacenie spowoduje przerwę w dostawie prądu". Oszuści podszywają się pod firmy energetyczne

PGE Obrót ostrzega klientów przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty. Firma apeluje o nieotwieranie podejrzanych wiadomości e-mail. Ostrzeżenie przed oszustami opublikowała również Energa.

Rzecznik prasowy PGE Obrót Mariusz Majewski poinformował, że pracownicy firmy w ostatnim czasie otrzymują wiele zgłoszeń o podejrzanych wiadomościach e-mail, które docierają do klientów.

- Korespondencja wysyłana m.in. z adresów: inf@alphaglyx.com, pgetest@sldscan.com, test@acp.org, test@urespect.org zawiera informację o rzekomej należności, która w razie nieuregulowania spowoduje przerwę w dostawie energii elektrycznej. W wiadomości znajduje się również link do płatności online - wskazał.

Majewski zaapelował do klientów, którzy otrzymali takie maile, o ich zignorowanie. - Prosimy nie otwierać linków prowadzących do płatności. Apelujemy również o przekazanie ostrzeżeń rodzinie i znajomym - podkreślił rzecznik. W przypadku wątpliwości klienci PGE Obrót mogą zadzwonić na infolinię.

Jak zaznaczył Majewski, wszystkie przypadki fałszywych wiadomości są na bieżąco monitorowane, a strony blokowane. - Każda próba oszustwa jest również zgłaszana do organów ścigania - podał.

Energa ostrzega przed oszustami

Ostrzeżenie przed fałszywymi wiadomościami e-mail o nierozliczonych płatnościach opublikowała również Energa. Wiadomości zawierają niebezpieczny link do płatności online - poinformowała spółka.

Jak wskazano, oszuści wysyłają e-maile informujące o nierozliczonych płatnościach z adresu test@lesarcs-filmfest.com. Do komunikatu dołączono treść przykładowej wiadomości od cyberprzestępców.

"Twoja ostatnia faktura była niedopłacona, pozostała kwota 4,20 zł. Należy pamiętać, że nieopłacenie w ciągu 48 godzin spowoduje przerwę w dostawie prądu. Można to zapłacić online: zapłać online Lub możesz udać się do naszego głównego biura Lokalizacja biura: Marsa 95, 04-470" - czytamy w wiadomości.

Energa ostrzega, że kliknięcie w link może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, na którym zostanie otwarty, lub kradzieży wrażliwych danych użytkownika, np. danych logowania do konta bankowego. "Prosimy nie otwierać łączy do stron internetowych, które wywołują jakiekolwiek wątpliwości. Rekomendujemy również weryfikację nagłówków wiadomości oraz ich nadawców" - podkreśliła spółka.