Pensje a inflacja. "Bieda w Polsce będzie miała twarz osób pracujących"

- W tym roku wyszliśmy z taką wiedzą, że będzie gorzej - wiemy, że to, co się działo w tamtym roku, zbierze plony. I tu nie tylko mówię o inflacji , ale także o zapowiadanym spowolnieniu i tym, że nam się upiekło i nie mamy recesji. Jestem spokojniejsza jako ekonomista, bo pewne prognozy już się sprawdzają - podkreśliła Wojtyla.

Pensje Polaków a inflacja

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS), przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 roku wyniosło 7329,96 zł - oznacza to wzrost o 10,3 procent rok do roku. Z kolei inflacja w grudniu 2022 roku wyniosła 16,6 procent rok do roku.