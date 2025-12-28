Logo TVN24
Biznes
Pieniądze

Płaca minimalna w górę. Podwyżka od stycznia

Najniższa krajowa w 2026 roku
Źródło: TVN24
Pensja minimalna od 1 stycznia 2026 roku wyniesie 4806 złotych brutto. To 3606 złotych netto, czyli na rękę. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2024 roku najniższą krajową lub mniej zarabiało w Polsce 1,4 miliona pracowników.

Zgodnie z opublikowanym w połowie września w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. - od 1 stycznia 2026 roku najniższa krajowa za pracę będzie na poziomie 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 31,40 zł brutto.

W 2025 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 4666 zł brutto (3511 zł na rękę). Minimalna stawka godzinowa to 30,50 zł brutto.

W sprawie wysokości najniższej krajowej toczyła się wcześniej dyskusja w Radzie Dialogu Społecznego (RDS), jednak nie osiągnięto porozumienia, co do zmiany kwoty w czerwcu proponowanej przez Radę Ministrów.

Krytycznie do propozycji płacy minimalnej na poziomie 4806 zł odnosiły się przede wszystkim związki zawodowe. Stały one na stanowisku, że przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę powinno wynosić nie mniej niż 5015 zł brutto. Przedstawiciele pracodawców określali kwotę 4806 zł jako rozwiązanie kompromisowe.

Ile osób zarabia płacę minimalną

Pod koniec 2024 roku 1,4 miliona pracowników zarabiało nie więcej niż płacę minimalną - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych w październiku tego roku.

W opracowaniu wskazano, że pracownicy najemni otrzymujący wynagrodzenie brutto nieprzekraczające na koniec roku minimalnego wynagrodzenia stanowili 12,0 proc. ogółu pracowników najemnych w gospodarce narodowej.

Najwięcej takich pracowników (liczbowo) skupionych było w sekcji Handel, naprawa pojazdów samochodowych – 319,0 tys. osób. Z kolei najwyższy odsetek tych osób w ogólnej liczbie pracowników danej sekcji odnotowano w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia – 35,5 proc., a następnie w sekcjach: Budownictwo – 30,9 proc., Administrowanie i działalność wspierająca - 22,6 proc., a także Pozostała działalność usługowa – 19,2 proc.

Pensja minimalna w Polsce

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantuje, że pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu nie może otrzymywać pensji mniejszej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym roku.

Wstępna propozycja wysokości najniższej krajowej ustalana jest w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość wzrostu cen (inflacja). Wzrost płacy minimalnej może być wyższy od przyjętego w ustawie minimum.

Jednocześnie jeśli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. (czyli jeśli przewidywana inflacja wynosi co najmniej 5 procent) - ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock

