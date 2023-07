Nowy rodzaj konta. Pierwszy bank rusza z ofertą

Pekao to pierwszy bank, gdzie będzie można założyć konto mieszkaniowe - w ofercie ma się pojawić od poniedziałku. To jeden z elementów rządowego programu Pierwsze mieszkanie.

Pierwszy bank z kontem mieszkaniowym

Kto może założyć konto mieszkaniowe?

Aby konto było aktywne, należy co miesiąc odkładać na nie kwoty od 500 zł do 2000 zł. W ciągu roku kalendarzowego można ominąć jedną wpłatę. Oszczędności będą oprocentowane zgodnie z ofertą banku, a odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Konto jest skierowane do osób, które nie mają i w przeszłości nie miały mieszkania lub domu. Od tej zasady obowiązują wyjątki. Konto będzie można otworzyć posiadając mieszkanie lub dom, jeśli mieszka się w nim z co najmniej dwojgiem dzieci (w przypadku dwójki dzieci powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 50 m kw., przy trójce dzieci - do 70 m kw., przy czwórce dzieci - do 90 m kw., przy co najmniej piątce dzieci nie ma ograniczenia metrażu).