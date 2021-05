Weekendowe utrudnienia w bankach. "Wypłać wcześniej gotówkę"

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej, a także możliwe utrudnienia w płatnościach kartą. To czeka klientów niektórych banków. Powodem są zaplanowane prace serwisowe.

Bank Pekao

W nocy z soboty na niedzielę, od godz. 1.30 do 5.00, klienci Banku Pekao nie zalogują się do serwisu Pekao24, nie skorzystają z aplikacji PeoPay, Pekao24Makler, platformy eTrader Pekao oraz nie zapłacą kartą płatniczą Banku Pekao.

To jednak nie koniec utrudnień. W nocy z poniedziałek na wtorek, od godz. 0.00 do 4.30, klienci nie zalogują się do serwisu Pekao24, nie skorzystają z aplikacji PeoPay, Pekao24Makler oraz platformy eTrader Pekao.