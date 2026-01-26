Pieniądze za lajkowanie. Straciła kilkanaście tysięcy

Eksperci radzą, jak się nie dać okraść przez cyberoszustów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"35-letnia mieszkanka powiatu świdnickiego na komunikatorze otrzymała od nieznajomej osoby wiadomość, że może zarabiać w sieci za lajkowanie filmów zamieszczanych na YouTube. Nawet 3 tysiące zł dziennie" - opisuje historię "Gazeta Wyborcza", wyjaśniając, że zgodziła się, a zledania wykonywała zadania.

Pożyczka i "inwestycja"

Jak pisze dalej gazeta, "przelewy przychodziły od razu. Po 30 zł. Po 50 zł. Po 80 zł". Potem polecono jej zainwestowanie pieniędzy w kryptowaluty. Miała za to dostawać sute prowizje.

"GW" zaznacza, że w tym celu zaciągnęła pożyczkę w banku oraz u znajomych.

Jednak historia nie miała szczęśliwego finału. "Od swoich 'pracodawców' dostała wiadomość, że doszło do pomyłki podczas transakcji i zakupiła niewłaściwe kryptowaluty, a jej pieniądze są zamrożone. Odezwał się też jej bank, że na rachunku realizowane są podejrzane transakcje, które mogą być oszustwem. Wtedy 35-latka zrozumiała, że 18 tysięcy złotych, które wpłaciła do tej pory, są nie do odzyskania. I poszła na policję" - opisuje dalej "GW".

Task scam, czyli oszustwo zadaniowe

Gazeta wyjaśnia, że "to oszustwo ma swoją nazwę. To: task scam, co najłatwiej przetłumaczyć jako oszustwo zadaniowe". "Najczęściej polega na fałszywych ofertach pracy zdalnej, z nagrodami za proste zadania, jak subskrybowanie kont na YouTube. Oszuści budują zaufanie małymi wypłatami, by potem wymuszać wpłaty na 'depozyty' lub 'zadania VIP'. Schemat kończy się utratą pieniędzy" - pisze dziennik.

Dodaje: "Dawniej ustalenie, że chodzi o oszustwo, było dużo prostsze. Jak ktoś dostawał napisany łamanym angielskim, albo łamanym polskim list od księcia z Nigerii, który obiecywał góry pieniędzy (za drobną gratyfikację finansową), to można było się pośmiać i maila wykasować. A jak ktoś się dał nabrać, to był już bardzo naiwny".

Zaznacza, że "teraz wszystkie wiadomości pisane są właściwie bezbłędną polszczyzną". Ktoś może być w innym kraju, na innym kontynencie, a sprawiać wrażenie jakby mieszkał ulicę dalej. To efekt połączenia trzech rzeczy: potęgi serwisów społecznościowych, fintechów jak Revolut czy PayPal oraz Al" - czytamy w "GW".

O oszustwach task scam/job scam

"Oszustwa typu task scam/job scam prowadzone są przez zorganizowane grupy przestępcze, które od dawna wiedzą, że transgraniczna przestępczość jest trudna do wyśledzenia i jeszcze trudniej w niej postawić komukolwiek zarzuty. Czyli: ryzyko niskie, a potencjalny zwrot z 'inwestycji' wysoki" - wyjaśnia gazeta.

Jak dodaje, to właśnie "dlatego takie oszustwa prowadzone są na całym świecie - z Azji Południowo-Wschodniej, z Dubaju, a także z Rosji, Ukrainy i Białorusi".

OGLĄDAJ: TVN24 HD