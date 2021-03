Oszukana na "zagraniczną paczkę". Straciła kilkanaście tysięcy złotych

"Ofiarami padają często osoby starsze"

Skarbówka dodała, by "jak najwcześniej o takim zdarzeniu powiadomić policję", gdyż "szybkie zgłoszenie oszustwa zwiększa szanse na zatrzymanie sprawcy oraz odzyskanie wyłudzonych pieniędzy". "Organy celne przy odprawie celnej przesyłek w obrocie pocztowym, gdy są pobierane należności przywozowe związane z importem, zawsze wydają decyzję wymiarową w formie pisemnej. Nigdy nie jest to informacja telefoniczna lub e-mailowa" - podała IAS w Katowicach.

Wyjaśniła też, że "każda przesyłka pocztowa ma indywidualny numer, który pozwala sprawdzić co się dzieje z paczką" i "jeśli paczka jest zatrzymana do kontroli celnej, to wyświetla się stosowny komunikat". "Nigdy nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których nie znasz. Wszelkie telefoniczne wezwania z nakazem zapłaty za paczkę zagraniczną grożą utratą pieniędzy. Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo, koniecznie powiadom policję (nr tel. 997 lub 112)" - napisano w komunikacie.