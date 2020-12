"Oszuści działają na terenie całego kraju". Z kont zniknęło kilka tysięcy złotych

Oszustwa "na Blika"

"We wszystkich trzech przypadkach sposób działania sprawców był taki sam. Przełamując elektroniczne zabezpieczenia do komunikatora, w imieniu znajomych wysyłali wiadomości do pokrzywdzonych informując, iż pilnie potrzebują finansowego wsparcia" - wyjaśnili funkcjonariusze. Jak dodano, "oszuści proponowali też łatwy sposób przelania gotówki poprzez wygenerowanie numeru kodu Blik w systemie płatności elektronicznej".