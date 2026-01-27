Oszustwa kredytowe. Jeden z najwyższych wyników

Uwaga na oszustwo "na pracownika banku". Przedsiębiorca stracił prawie 400 tysięcy złotych Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

ZBP w raporcie infoDOK przekazał, że banki udaremniły niemal 15,2 tys. prób wyłudzeń kredytów w całym ubiegłym roku. To jeden z najwyższych wyników od 2008 r. Jak dodał Związek, w całym 2025 r. zastrzeżono ponad 117,8 tys. dokumentów tożsamości.

Próba oszustwa na 2,5 miliona

ZBP podał, że w samym IV kwartale 2025 r. zastrzeżono 32,3 tys. dokumentów, czyli o niemal 8 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

W tym okresie banki udaremniły ponad 3,8 tys. prób wyłudzeń kredytów na łącznie 90,8 mln zł.

"W skali całego roku było to 15 151 prób o wartości 359,7 mln zł. Największa pojedyncza próba wyłudzenia w IV kwartale opiewała na 2 mln zł, a w całym 2025 r. - na 2,5 mln zł" - przekazał Związek.

Jak dodał, "tradycyjnie" najwięcej prób wyłudzeń odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim, które odpowiadały zarówno za największą liczbę zdarzeń, jak i najwyższe łączne kwoty, jakie próbowano wyłudzić.

Co robić, gdy stracisz dokument?

Raport infoDOK - jak przypomnieli jego autorzy - powstaje od 2008 r. Od tego czasu banki udaremniły próby wyłudzeń na łączną kwotę 6,5 mld zł. Zdaniem ZBP potwierdza to "kluczową rolę współpracy międzyinstytucjonalnej oraz systemowych rozwiązań antyfraudowych w ochronie klientów i stabilności sektora finansowego".

Związek Banków Polskich - wspólnie z policją i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji - rekomenduje, aby zawsze w sytuacji utraty dokumentów tożsamości jak najszybciej zastrzec je w banku - także gdy dokumenty utraci osoba, która nie korzysta i nigdy nie korzystała z usług bankowych.

Jednocześnie przypomina o zastrzeganiu kart bankowych, których w Polsce jest ponad 47 milionów. Najłatwiej można to zrobić przez uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem tel. (+48) 828 828 828.

OGLĄDAJ: 81. rocznica wyzwolenia Auschwitz. Trwają obchody