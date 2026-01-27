Logo TVN24
Pieniądze

Oszustwa kredytowe. Jeden z najwyższych wyników

shutterstock_2183395155
Uwaga na oszustwo "na pracownika banku". Przedsiębiorca stracił prawie 400 tysięcy złotych
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
W 2025 roku udaremniono ponad 15 tysięcy prób oszustw kredytowych - przekazał Związek Banków Polskich (ZBP). Dodał, że to jeden z najwyższych wyników od kilkunastu lat.

ZBP w raporcie infoDOK przekazał, że banki udaremniły niemal 15,2 tys. prób wyłudzeń kredytów w całym ubiegłym roku. To jeden z najwyższych wyników od 2008 r. Jak dodał Związek, w całym 2025 r. zastrzeżono ponad 117,8 tys. dokumentów tożsamości.

Próba oszustwa na 2,5 miliona

ZBP podał, że w samym IV kwartale 2025 r. zastrzeżono 32,3 tys. dokumentów, czyli o niemal 8 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

W tym okresie banki udaremniły ponad 3,8 tys. prób wyłudzeń kredytów na łącznie 90,8 mln zł.

"W skali całego roku było to 15 151 prób o wartości 359,7 mln zł. Największa pojedyncza próba wyłudzenia w IV kwartale opiewała na 2 mln zł, a w całym 2025 r. - na 2,5 mln zł" - przekazał Związek.

Jak dodał, "tradycyjnie" najwięcej prób wyłudzeń odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim, które odpowiadały zarówno za największą liczbę zdarzeń, jak i najwyższe łączne kwoty, jakie próbowano wyłudzić.

Oszustwa na ziemi rolnej były ich stałym źródłem dochodu. Wyłudzili pół miliona

Oszustwa na ziemi rolnej były ich stałym źródłem dochodu. Wyłudzili pół miliona

TVN24
Wystawiali podrabiane recepty. Siedem osób oskarżonych

Wystawiali podrabiane recepty. Siedem osób oskarżonych

TVN24

Co robić, gdy stracisz dokument?

Raport infoDOK - jak przypomnieli jego autorzy - powstaje od 2008 r. Od tego czasu banki udaremniły próby wyłudzeń na łączną kwotę 6,5 mld zł. Zdaniem ZBP potwierdza to "kluczową rolę współpracy międzyinstytucjonalnej oraz systemowych rozwiązań antyfraudowych w ochronie klientów i stabilności sektora finansowego".

Związek Banków Polskich - wspólnie z policją i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji - rekomenduje, aby zawsze w sytuacji utraty dokumentów tożsamości jak najszybciej zastrzec je w banku - także gdy dokumenty utraci osoba, która nie korzysta i nigdy nie korzystała z usług bankowych.

Jednocześnie przypomina o zastrzeganiu kart bankowych, których w Polsce jest ponad 47 milionów. Najłatwiej można to zrobić przez uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem tel. (+48) 828 828 828.

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

