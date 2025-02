Ostrzeżenia dla klientów banków. "Trudności w transakcjach kartami"

PKO BP, ING Bank Śląski czy BOŚ - to niektóre instytucje finansowe, które zaplanowały przeprowadzenie prac serwisowych w najbliższych dniach. W związku z tym dostęp do niektórych usług może być ograniczony.

PKO BP

Do tego w poniedziałek 17.02.2025 w godz. 20:00-23:59 zaplanowano prace w IKO. W związku z tym mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do aplikacji.

ING Bank Śląski

Do tego w poniedziałek, 17 lutego od 4:00 do 5:00 bank będzie przeprowadzał prace serwisowe w zakresie dostępie do usługi Profilu Zaufanego. W związku z tym mogą pojawić się problemy z: - Założeniem Profilu Zaufanego i przedłużeniem jego ważności; - logowaniem się do stron rządowych Profilem Zaufanym i zakładaniem mObywatela; - potwierdzaniem swojej tożsamości Profilem Zaufanym.