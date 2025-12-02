Inwestowanie bez podatku od zysków. Jest plan na OKI

Maciej Samcik o OKI Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek na stronach Ministerstwa Finansów został opublikowany plan działalności resortu. Wśród działań, którymi resort ma zająć się w przyszłym roku, jest opracowanie projektu ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Zgodnie z zapowiedziami, ma on umożliwić inwestowanie do 100 tys. zł bez podatku od zysków kapitałowych.

MF zamierza także zmienić m.in. ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Resort planuje także działania mające na celu promowanie zwiększenia zaangażowania kapitału instytucjonalnego i prywatnego w finansowanie innowacji.

Nowy program i zmiany w podatkach

W przyszłym roku – według planu – ma zostać także uruchomiony program Innovate PL. W ramach tego programu Polski Fundusz Rozwoju (PFR), BGK i PZU zainwestują 2,4 mld zł w zarządzany przez PFR Ventures fundusz, który będzie inwestował w fundusze private equity, private debt i venture capital, które z kolei będą lokować w polskie innowacyjne start-upy.

Ministerstwo Finansów w przyszłym roku planuje także dokonanie przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy o fundacji rodzinnej i informacji o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami zmian. Uchwalona w tym roku ustawa, mająca na celu uszczelnienie systemu podatkowego, została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Resort zamierza także dokonać zmian w Ordynacji podatkowej oraz ustawach o VAT, PIT i CIT.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: BC/ams Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock