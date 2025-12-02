Logo TVN24
Pieniądze

Inwestowanie bez podatku od zysków. Jest plan na OKI

pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Maciej Samcik o OKI
Źródło: TVN24
Nowe konto OKI ma ruszyć w 2026 roku. Rząd zapowiada, że będzie to dobrowolne narzędzie, które pozwoli inwestować bez podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Ministerstwo Finansów w swoim planie działalności na przyszły rok wpisało nie tylko ustawę wprowadzającą Osobiste Konto Inwestycyjne. Zmiany obejmą również nowelizacje ustaw o PIT, CIT oraz VAT.

We wtorek na stronach Ministerstwa Finansów został opublikowany plan działalności resortu. Wśród działań, którymi resort ma zająć się w przyszłym roku, jest opracowanie projektu ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Zgodnie z zapowiedziami, ma on umożliwić inwestowanie do 100 tys. zł bez podatku od zysków kapitałowych.

MF zamierza także zmienić m.in. ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Resort planuje także działania mające na celu promowanie zwiększenia zaangażowania kapitału instytucjonalnego i prywatnego w finansowanie innowacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pieniądze złoty portfel
Ekspert o nowym pomyśle rządu. "Tylnymi drzwiami mamy rewolucję"
shutterstock_2490662289
Czy OKI jest OK? "Czują się wyłączeni z tego systemu"
Z kraju
Droga do jawności majątkowej polityków
100 tysięcy złotych bez podatku. "Dla wielu Polaków może być to rozczarowujące"
Z kraju

Nowy program i zmiany w podatkach

W przyszłym roku – według planu – ma zostać także uruchomiony program Innovate PL. W ramach tego programu Polski Fundusz Rozwoju (PFR), BGK i PZU zainwestują 2,4 mld zł w zarządzany przez PFR Ventures fundusz, który będzie inwestował w fundusze private equity, private debt i venture capital, które z kolei będą lokować w polskie innowacyjne start-upy.

Ministerstwo Finansów w przyszłym roku planuje także dokonanie przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy o fundacji rodzinnej i informacji o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami zmian. Uchwalona w tym roku ustawa, mająca na celu uszczelnienie systemu podatkowego, została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Resort zamierza także dokonać zmian w Ordynacji podatkowej oraz ustawach o VAT, PIT i CIT.

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

