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Ekspert o nowym programie. "Naprawdę to zmieni rynek"

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Osobiste Konto Inwestycyjne bez podatku może przyciągnąć ogromne pieniądze. Według szacunków w ciągu dwóch lat od startu programu na rynek może trafić nawet 200 miliardów złotych. - To jest rewolucja - ocenił ekspert sektora bankowego.

Nowe konta OKI, które mają ruszyć od przyszłego roku, mogą przynieść 200 miliardów złotych aktywów w ciągu dwóch pierwszych lat funkcjonowania programu - ocenił Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO BP, podczas debaty na Forum Funduszy w Nałęczowie.

Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI), to dobrowolny rachunek inwestycyjny umożliwiający inwestowanie w akcje, obligacje, fundusze i inne instrumenty bez podatku od zysków kapitałowych do 100 tys. zł.

Zgodnie z deklaracjami rządu, program ma ruszyć od 1 stycznia 2027 roku.

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Ekspert: naprawdę to zmieni rynek

- Szacujemy, że jeżeli rzucimy OKI pasywnie na rynek i tylko strona rządowa, i PFR będą o tym mówić, a my nie, to będzie 70 miliardów zł na OKI w ciągu dwóch lat - ocenił Masri.

Dodał jednak, że "jeżeli włączą się instytucje finansowe z promocją i marketingiem, z budżetami, a wszystko wskazuje na to, że włączą się, to będzie 200 miliardów złotych plus w OKI w ciągu dwóch lat".

- I naprawdę to zmieni rynek i flow na polskim rynku od przyszłego roku - stwierdził.

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"To jest rewolucja"

Jego zdaniem, istotne jest to, o co walczyła cała branża, czyli "OKI parasolowe".

- To jest rewolucja, bo postawimy produkty bankowe obok produktów maklerskich, obok rejestrów obligacji czy funduszy - zaznaczył.

Wyjaśnił, że "klient będzie mógł sobie dowolnie wybierać i transferować swoje środki". - Będzie widział w jednym pulpicie całość swoich aktywów - zaznaczył.

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Z kraju

Czym jest Osobiste Konto Inwestycyjne?

Projekt Osobistych Kont Inwestycyjnych został ogłoszony w sierpniu ubiegłego roku. Planowo miał wejść w życie już z początkiem lipca tego roku. Jednak po wstępnych konsultacjach jego realizację przesunięto na 1 stycznia 2027 roku.

Osobiste Konto Inwestycyjne ma być nowym, dobrowolnym produktem inwestycyjnym dla osób fizycznych, z szerokimi ulgami podatkowymi.

Aktywa o charakterze inwestycyjnym denominowane w złotych - takie jak akcje, obligacje czy jednostki funduszy - miałyby być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (czyli tzw. podatku Belki) do kwoty 100 tys. zł. W przypadku aktywów o charakterze oszczędnościowym, m.in. lokat i obligacji oszczędnościowych, limit zwolnienia wynosiłby 25 tys. zł.

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W ocenie projektodawców OKI mają skłonić oszczędzających do większej alokacji środków w realną gospodarkę i bardziej zmienne instrumenty inwestycyjne.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
oszczędzanie
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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