Pieniądze Nowe konta inwestycyjne od 2027 roku. Banki szykują zmiany Oprac. Paulina Karpińska |

Adam Szłapka o przyjęciu projektu ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

1 stycznia 2027 r. w życie wejdą przepisy ustawy wprowadzającej Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI), czyli nową formę inwestycji wolną od podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Polska Agencja Prasowa zapytała instytucje finansowe - banki i domy maklerskie, jak i czy przygotowują się do wprowadzenia OKI w ofercie dostępnej dla klientów.

OKI w PKO Banku Polskim

Dyrektor departamentu rozwoju produktów inwestycyjnych w PKO Banku Polskim Michał Haupt poinformował, że bank zamierza wprowadzić OKI dla klientów od początku 2027 r., wraz z wejściem w życie nowych regulacji.

- Chcemy jednak - jeszcze w czwartym kwartale - przedstawić klientom zasady działania OKI i pokazać możliwości, jakie daje - dodał.

Zadeklarował, że PKO BP chce "odegrać istotną rolę w rozwoju OKI i wykorzystać jego potencjał do zwiększenia zainteresowania długoterminowym inwestowaniem". Haupt podkreślił, że zgodnie z szacunkami banku do końca 2029 r. aktywa zgromadzone w OKI na całym rynku mogą przekroczyć 100 mld zł, a w perspektywie pięciu lat zbliżyć się do 200 mld zł.

- W naszej ocenie istotna część aktywów, które obecnie znajdują się w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego - potencjalnie nawet 30 procent - może w ciągu dwóch lat trafić do OKI, a w kolejnych latach udział ten będzie rósł - stwierdził przedstawiciel PKO BP.

Zapowiedział, że w Osobistych Kontach Inwestycyjnych PKO Banku Polskiego będą dostępne lokaty, obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, fundusze inwestycyjne oraz inwestycje giełdowe.

OKI w Banku Pekao i Banku Ochrony Środowiska

Bank Pekao oraz Biuro Maklerskie Pekao przekazały PAP, że aktywnie przygotowują się do wdrożenia OKI i traktują ten projekt jako jeden z priorytetów rozwojowych w obszarze produktów inwestycyjnych.

"Obecnie prowadzimy intensywne prace nad docelowym modelem produktu i jego funkcjonalnościami, tak aby od początku zapewnić klientom atrakcyjne i kompleksowe rozwiązanie" - przekazało biuro prasowe Banku Pekao.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (BOŚ Banku) podkreślił, że OKI będzie naturalnym uzupełnieniem jego oferty. - Prace nad wdrożeniem rachunków OKI już trwają. Przygotowujemy się tak, aby być gotowi od początku funkcjonowania nowego rozwiązania, czyli od 1 stycznia 2027 r. - powiedział dyrektor departamentu rynku wtórnego w DM BOŚ Paweł Kolek.

Według niego w pierwszym okresie z OKI będą korzystać przede wszystkim osoby już aktywne na rynku kapitałowym. - Liczymy jednak, że z czasem korzyści tego rozwiązania, a szerzej także zalety długoterminowego inwestowania, zostaną dostrzeżone przez znacznie większą grupę Polaków - dodał Kolek.

OKI w mBanku i Erste Bank Polska

Mateusz Glapiński, wicedyrektor ds. inicjatyw rozwojowych w obszarze inwestycji w mBanku przekazał PAP, że w pierwszej kolejności bank zamierza uruchomić część inwestycyjną OKI, która pozwali wykorzystać pełny limit preferencji podatkowej do 100 tys. zł i będzie wspierać długoterminowe budowanie kapitału.

- Klienci będą mogli wybrać jeden z dwóch wariantów. Osoby szukające prostoty i wygody otrzymają dostęp do OKI w formule funduszowej, opartej na gotowych rozwiązaniach inwestycyjnych, w pełni korzystających z dostępnych limitów zwolnień podatkowych. Z kolei dla klientów preferujących samodzielne inwestowanie i pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania możliwości nowego produktu przygotowaliśmy wariant giełdowy - poinformował Glapiński.

Również Erste Bank Polska zamierza uruchomić OKI od momentu wejścia w życie nowych przepisów. - Pracujemy nad rozwiązaniem, które przede wszystkim odpowie na realne potrzeby klientów i pomoże im skuteczniej budować długoterminowe bezpieczeństwo finansowe. Chcemy stworzyć rozwiązanie, które sprawi, że inwestowanie i oszczędzanie w ramach OKI będzie dla klientów intuicyjne, wygodne i naprawdę warte uwagi - dodał bank.

OKI w Alior Banku i ING Banku Śląskim

Alior Bank przekonuje natomiast, że prace nad ofertą OKI "są już mocno zaawansowane". "Projektujemy ją z myślą zarówno o obecnych klientach, jak i osobach, które dopiero rozpoczną z nami oszczędzanie lub inwestowanie. Analizujemy różne warianty i na tym etapie nie zamykamy się na żaden z nich" - stwierdził bank.

Fundamentem oferty - jak dodał - ma być prostota i wygoda dla klientów. Celem jest, by jedna umowa dawała dostęp do OKI, niezależnie od tego, czy klient zdecyduje się uruchomić je w aplikacji mobilnej, bankowości internetowej czy przy wsparciu doradcy w placówce.

ING Bank Śląski przekazał, że choć planuje wdrożyć OKI w styczniu 2027 r., to harmonogram komunikacji jest w przygotowaniu. "Jest za wcześnie, abyśmy podawali szczegóły. Chcielibyśmy zaoferować OKI oparte na aktywach oszczędnościowych oraz aktywa inwestycyjne - oparte na funduszach i instrumentach dostępnych w ramach rachunku maklerskiego" - dodało biuro prasowe banku.

Zasady inwestowania OKI

Zgodnie z ustawą o OKI inwestycyjne denominowane w złotych (np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych) będą zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) - do 25 tys. zł.

Limit 25 tys. zł na oszczędności zawiera się w łącznym limicie 100 tys. zł (nie są one sumowane do 125 tys. zł). Od 2030 r. kwoty te będą podlegały corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji za pierwsze trzy kwartały poprzedniego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego. Kwoty będą zaokrąglane w dół do pełnych 100 zł.

Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI i przekraczające limity będą objęte nowym podatkiem od ich wartości, który ma nie przekraczać 1 proc. i być wyliczany według szczegółowego algorytmu uwzględniającego dzienne wyceny, saldo wpłat i czas posiadania konta. W 2027 r. jego stawka ma wynieść 0,85 proc.

Ustawa pozwala na założenie kilku kont OKI w różnych instytucjach finansowych, choć limit pozostaje na stałym poziomie 100 tys. zł.