Pieniądze Dwa miliardy złotych w pierwszym roku. Nowe prognozy dla OKI Oprac. Wiktor Knowski |

Andrzej Domański o filarach budżetu na 2027 rok Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Nasze szacunki nowych napływów netto na rynek kapitałowy wynikające z wprowadzenia OKI (głównie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych) zaczynają się od stosunkowo skromnych 2 mld zł w 2027 roku i rosną do 23 mld zł w latach 2033-2036" - napisano w raporcie Trigon DM.

"W zależności od zakładanej struktury nowych napływów (która nie powinna znacząco różnić się od obecnego miksu sprzedaży w funduszach inwestycyjnych), szacujemy dodatkowy zakup polskich akcji na poziomie 0,3-0,6 mld zł w 2027 roku, rosnący do 3,5-7,0 mld zł rocznie w latach 2033-2036" - dodano.

Nawet 10 milionów potencjalnych klientów

W ocenie Trigon DM skuteczny marketing sprawi, że OKI będzie bardzo popularnym produktem wśród Polaków. Zgodnie z najnowszymi badaniami, 83 proc. dorosłych Polaków deklaruje, że posiada oszczędności, z czego 39 proc. ma więcej niż 30 tys. zł. "Przekłada się to na około 10 mln osób, które, naszym zdaniem, stanowią silną grupę docelową dla OKI. Zakładamy, że ostatecznie, do 2040 roku, trzy czwarte z nich otworzy konto w OKI, a dla pozostałej części dorosłej populacji przewidujemy 10 proc. wskaźnik adopcji" - napisano.

Szacowane przez Trigon DM tempo uczestnictwa w OKI osiąga 25 proc. do 2040 roku, w porównaniu do 40 proc. w Szwecji po tym samym okresie. "W rzeczywistości przyjęcie programu w ciągu pierwszych trzech lat może być w dużej mierze zgodne z tempem obserwowanym w Szwecji, biorąc pod uwagę obecny etap cyklu i rosnącą popularność inwestowania w Polsce. Zakładamy, że wolniejsze tempo stanie się widoczne dopiero w dłuższym okresie, odzwierciedlając niższe bogactwo gospodarstw domowych i mniej rozwiniętą kulturę inwestowania" - napisano w raporcie.

Milion nowych kont rocznie

Z szacunków Trigon DM wynika, że do 2040 roku będzie 9,4 mln uczestników OKI. Tymczasem na koniec 2025 roku w Polsce było:

około 2,8 mln klientów funduszy inwestycyjnych (bez PPK),

2,5 mln rachunków maklerskich,

1,2 mln rachunków IKE,

0,8 mln rachunków IKZE.

"Te grupy w dużym stopniu się pokrywają, ale szacujemy, że około 3-4 mln osób aktywnie oszczędza poprzez produkty rynku finansowego inne niż depozyty bankowe. Uważamy, że powinni szybko zainteresować się OKI, co sprawia, że otwarcie około 1 mln kont rocznie w pierwszych latach jest realistycznym założeniem" - napisano.

W ocenie Trigon DM, program OKI może okazać się bardzo skuteczny pod względem skali zgromadzonych aktywów.

"Szacujemy, że napływy wzrosną z 38 mld zł w 2027 roku do 70 mld zł w 2034 roku, po czym powinny stopniowo spadać, gdy rynek stanie się nasycony, a uczestnicy coraz częściej osiągną limit aktywów wynoszący 100 tys. zł. Zakładamy również, że limity będą indeksowane o 2,5 proc. rocznie od 2030 roku" - napisano.

"Samo OKI nie wystarczy"

Największą niepewnością jest jednak skala faktycznie nowych napływów na rynek kapitałowy, które w przeciwnym razie pozostałyby na depozytach bankowych. "Konserwatywnie zakładamy, że klienci najpierw wykorzystają kwotę 25 tys. zł w składniku oszczędnościowym, obejmującym depozyty i detaliczne obligacje skarbowe, a dopiero potem przydzielą dodatkowe aktywa do 100 tys. zł w składniku inwestycyjnym, w tym akcje i fundusze inwestycyjne" - napisano w raporcie.

Zdaniem analityków Trigon DM, jednym z czynników zniechęcających inwestorów do znaczącego przekraczania progu 100 tys. zł może być brak możliwości odliczenia potencjalnych strat inwestycyjnych od podatku oraz obowiązek płacenia podatku od aktywów niezależnie od wyników inwestycji.

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"Zakładamy, że bezpośrednio posiadane aktywa kapitałowe będą w dużej mierze tworzone poprzez przeniesienie akcji już posiadanych przez inwestorów lub poprzez wpływy, które i tak by się odbyły. Jednym z możliwych plusów jest to, że inwestorzy mogliby sprzedać swoje istniejące zagraniczne akcje, aby kupić polskie papiery wartościowe korzystając z osłony podatkowej. To samo mogłoby dotyczyć zagranicznych ETF-ów" - napisano.

W ocenie Trigon DM, z perspektywy rynku akcji kluczowym czynnikiem będzie skład napływów do komponentu inwestycyjnego.

"Zakładamy konserwatywnie, że samo OKI nie wystarczy, aby przekonać nowych inwestorów do bezpośredniego inwestowania w akcje, i że większość naprawdę nowych netto napływów będzie pochodzić z funduszy inwestycyjnych. Zakładamy też dość znaczną kanibalizację napływów do istniejących produktów oszczędnościowych, takich jak IKE, IKZE czy bezpośrednio do funduszy inwestycyjnych, ponieważ sprzedaż OKI powinna być znacznie łatwiejsza" - napisano.