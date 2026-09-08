Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Dwa miliardy złotych w pierwszym roku. Nowe prognozy dla OKI

|
pieniadze zloty pln shutterstock_2632705463_1
Andrzej Domański o filarach budżetu na 2027 rok
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Program Osobistych Kont Inwestycyjnych, który ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku, może już w pierwszym roku funkcjonowania przynieść napływ netto rzędu dwóch miliardów złotych na rynek kapitałowy - szacują analitycy domu maklerskiego Trigon.

"Nasze szacunki nowych napływów netto na rynek kapitałowy wynikające z wprowadzenia OKI (głównie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych) zaczynają się od stosunkowo skromnych 2 mld zł w 2027 roku i rosną do 23 mld zł w latach 2033-2036" - napisano w raporcie Trigon DM.

"W zależności od zakładanej struktury nowych napływów (która nie powinna znacząco różnić się od obecnego miksu sprzedaży w funduszach inwestycyjnych), szacujemy dodatkowy zakup polskich akcji na poziomie 0,3-0,6 mld zł w 2027 roku, rosnący do 3,5-7,0 mld zł rocznie w latach 2033-2036" - dodano.

Nawet 10 milionów potencjalnych klientów

W ocenie Trigon DM skuteczny marketing sprawi, że OKI będzie bardzo popularnym produktem wśród Polaków. Zgodnie z najnowszymi badaniami, 83 proc. dorosłych Polaków deklaruje, że posiada oszczędności, z czego 39 proc. ma więcej niż 30 tys. zł. "Przekłada się to na około 10 mln osób, które, naszym zdaniem, stanowią silną grupę docelową dla OKI. Zakładamy, że ostatecznie, do 2040 roku, trzy czwarte z nich otworzy konto w OKI, a dla pozostałej części dorosłej populacji przewidujemy 10 proc. wskaźnik adopcji" - napisano.

Szacowane przez Trigon DM tempo uczestnictwa w OKI osiąga 25 proc. do 2040 roku, w porównaniu do 40 proc. w Szwecji po tym samym okresie. "W rzeczywistości przyjęcie programu w ciągu pierwszych trzech lat może być w dużej mierze zgodne z tempem obserwowanym w Szwecji, biorąc pod uwagę obecny etap cyklu i rosnącą popularność inwestowania w Polsce. Zakładamy, że wolniejsze tempo stanie się widoczne dopiero w dłuższym okresie, odzwierciedlając niższe bogactwo gospodarstw domowych i mniej rozwiniętą kulturę inwestowania" - napisano w raporcie.

Milion nowych kont rocznie

Z szacunków Trigon DM wynika, że do 2040 roku będzie 9,4 mln uczestników OKI. Tymczasem na koniec 2025 roku w Polsce było:

  • około 2,8 mln klientów funduszy inwestycyjnych (bez PPK),
  • 2,5 mln rachunków maklerskich,
  • 1,2 mln rachunków IKE,
  • 0,8 mln rachunków IKZE.

"Te grupy w dużym stopniu się pokrywają, ale szacujemy, że około 3-4 mln osób aktywnie oszczędza poprzez produkty rynku finansowego inne niż depozyty bankowe. Uważamy, że powinni szybko zainteresować się OKI, co sprawia, że otwarcie około 1 mln kont rocznie w pierwszych latach jest realistycznym założeniem" - napisano.

W ocenie Trigon DM, program OKI może okazać się bardzo skuteczny pod względem skali zgromadzonych aktywów.

"Szacujemy, że napływy wzrosną z 38 mld zł w 2027 roku do 70 mld zł w 2034 roku, po czym powinny stopniowo spadać, gdy rynek stanie się nasycony, a uczestnicy coraz częściej osiągną limit aktywów wynoszący 100 tys. zł. Zakładamy również, że limity będą indeksowane o 2,5 proc. rocznie od 2030 roku" - napisano.

"Samo OKI nie wystarczy"

Największą niepewnością jest jednak skala faktycznie nowych napływów na rynek kapitałowy, które w przeciwnym razie pozostałyby na depozytach bankowych. "Konserwatywnie zakładamy, że klienci najpierw wykorzystają kwotę 25 tys. zł w składniku oszczędnościowym, obejmującym depozyty i detaliczne obligacje skarbowe, a dopiero potem przydzielą dodatkowe aktywa do 100 tys. zł w składniku inwestycyjnym, w tym akcje i fundusze inwestycyjne" - napisano w raporcie.

Zdaniem analityków Trigon DM, jednym z czynników zniechęcających inwestorów do znaczącego przekraczania progu 100 tys. zł może być brak możliwości odliczenia potencjalnych strat inwestycyjnych od podatku oraz obowiązek płacenia podatku od aktywów niezależnie od wyników inwestycji.

>>> Warszawska giełda przyciąga inwestorów. Nadchodzi ważna zmiana

"Zakładamy, że bezpośrednio posiadane aktywa kapitałowe będą w dużej mierze tworzone poprzez przeniesienie akcji już posiadanych przez inwestorów lub poprzez wpływy, które i tak by się odbyły. Jednym z możliwych plusów jest to, że inwestorzy mogliby sprzedać swoje istniejące zagraniczne akcje, aby kupić polskie papiery wartościowe korzystając z osłony podatkowej. To samo mogłoby dotyczyć zagranicznych ETF-ów" - napisano.

W ocenie Trigon DM, z perspektywy rynku akcji kluczowym czynnikiem będzie skład napływów do komponentu inwestycyjnego.

"Zakładamy konserwatywnie, że samo OKI nie wystarczy, aby przekonać nowych inwestorów do bezpośredniego inwestowania w akcje, i że większość naprawdę nowych netto napływów będzie pochodzić z funduszy inwestycyjnych. Zakładamy też dość znaczną kanibalizację napływów do istniejących produktów oszczędnościowych, takich jak IKE, IKZE czy bezpośrednio do funduszy inwestycyjnych, ponieważ sprzedaż OKI powinna być znacznie łatwiejsza" - napisano.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
TVN24
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
oszczędzaniepieniądze
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2391104675
Kłopoty na brytyjskich lotniskach
Ze świata
holandia pociagi shutterstock_2752070923
Wielki strajk transportu publicznego. Będzie można dojechać tylko w jedno miejsce
Ze świata
Izrael rozbudowuje osiedla na Zachodnim Brzegu
Nie będzie importu towarów z Zachodniego Brzegu? Jest poparcie Polski
Ze świata
shutterstock_2435860909
Huawei przed sądem w USA. Chodzi o interesy w Iranie
Tech
Andrej Babisz
Bruksela zamraża fundusze dla Czech. Chodzi o interesy premiera
Ze świata
Donald Tusk
"Machina rozliczeń ruszyła". Tusk o projekcie ustawy o rynku kryptowalut
Z kraju
OpenAI
AI coraz bardziej samodzielna. OpenAI i badacze ostrzegają
Tech
Chińskie auta czekają na transport
Chińskie auta coraz mocniejsze w Europie. Eksport gwałtownie przyspieszył
Moto
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Cła na tanie paczki przynoszą efekty. Chińskie platformy w odwrocie
Z kraju
Władysław Kosiniak-Kamysz
Ważna zapowiedź MON dla uczniów klas wojskowych
Z kraju
Emmanuel Macron
Bruksela szykuje zmiany dla dzieci. Macron chce zakazu w całej UE
Tech
serwer serwery praca pracownik inzynier serwerownia S shutterstock_574000213
Europejski rywal OpenAI rośnie w siłę. Wśród inwestorów jest Samsung
Tech
ropa
Nie tylko cieśnina Ormuz. Co dzisiaj kształtuje ceny ropy?
Rynki
Karol Nawrocki
Prezydent złożył drugi projekt ustawy o rynku kryptowalut
Z kraju
samochody elektryczne
Kierowcy nie chcą zakazu aut spalinowych w Europie
Moto
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Ile zapłacą firmy za podwyżkę płacy minimalnej? Resort podał liczby
Pieniądze
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Sprzedaż mieszkań rośnie o połowę. Kupujący obawiają się skoku cen
Nieruchomości
san pedro kalifornia usa port kontener kontenery - Robert V Schwemmer shutterstock_2313230713
Ruszyły kanadyjskie cła odwetowe. Lista produktów jest długa
Ze świata
Bombardier Challenger 650
Trump zamyka amerykańskie niebo dla kanadyjskiego Bombardiera
Ze świata
samochod kierowca droga AdobeStock_964743200
Kolizja drogowa bez papierowego formularza. Kierowcy wybierają mStłuczkę
Tech
Kropka nad i - Andrzej Domański
Domański: na propozycji prezydenta zyskaliby najbogatsi
Z kraju
Susza, zmiany klimatu
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. To czeka Polskę
Z kraju
Paliwo, stacja benzynowa
"Dalej na pewno będzie drożej". Ceny paliw przebijają psychologiczną barierę
Pieniądze
Volker Tuerk
Egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Ostrzeżenie z ONZ
Tech
Farma wiatrowa w Kamieńsku
Sobotni rekord. 70 procent energii pochodziło z wiatru i słońca
Z kraju
los angeles ulica droga - Karolis Kavolelis shutterstock_2558485505
Ceny paliw w USA pobiły wrześniowy rekord. Amerykanie ograniczają wyjazdy
Ze świata
Adam Glapiński
Wzrost o 10 miliardów w miesiąc. W co inwestuje polski bank centralny?
Z kraju
2024-09-02T152116Z_1_LOV099702092024RP1_RTRMADV_STREAM-8256-16X9-MP4_VOLKSWAGEN-GERMANY-0010
Rakiety zamiast samochodów. Wielka zmiana w fabryce Volkswagena
Moto
Warszawa ludzie ulice shutterstock_2725086403
Bezrobocie rośnie. Szacunkowe dane za sierpień
Z kraju
meta media społecznościowe
Koniec z narzuconym algorytmem. Australia planuje przełomowe przepisy
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica