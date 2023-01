Ile wyniosłaby inflacja, gdyby Orlen nie "stabilizował" cen? Ekonomiści podali swój szacunek

Według wstępnych danych GUS inflacja w grudniu wyniosła 16,6 proc., licząc rok do roku . To mniej niż spodziewali się analitycy. Z szacunków ekonomistów mBanku wynika, że wzrost cen byłby jeszcze niższy, gdyby inną politykę cenową zastosował PKN Orlen.

Hurtowe ceny paliw w PKN Orlen w pierwszych dniach nowego roku gwałtownie spadły. W efekcie - mimo podwyżki stawki VAT na paliwa silnikowe z 8 do 23 proc. - na stacjach obserwujemy ceny benzyny i oleju napędowego na poziomach z ostatnich tygodni. Zdaniem Urszuli Cieślak, analityczki Biura Maklerskiego Reflex, obniżki cen paliw w hurcie "to było działanie, które miało potwierdzić zapowiedzi, że po Nowym Roku kierowcy nie odczują podwyżek na stacjach mimo że wzrośnie stawka podatku VAT ".

W jej ocenie to było "działanie wizerunkowe". - Zadziało się to kosztem tego, że (...) płaciliśmy (wcześniej - red.) więcej, żeby teraz nic się nie zmieniło - powiedziała Cieślak.

"Udało się uniknąć sytuacji paniki w końcu roku"

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek wskazał we wtorek w oświadczeniu, że Orlen to koncern multienergetyczny, który stabilizuje ceny paliw w kraju. Jak stwierdził, gdyby koncern nie komunikował, że postara się utrzymać ceny przy podwyżce VAT, na rynku mogłaby wybuchnąć panika. - Gdybyśmy nie komunikowali wcześniej, że zrobimy wszystko, by ceny utrzymać, na polskich stacjach paliw mielibyśmy panikę - mówił Obajtek, odnosząc się do niepodniesienia cen detalicznych mimo wzrostu 1 stycznia VAT na paliwa.