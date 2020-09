Co trzeba wiedzieć o ordynacji podatkowej? Wyjaśniamy

Ordynacja podatkowa to swego rodzaju konstytucja dla podatników. Biorąc pod uwagę, że płacenie danin na rzecz fiskusa jest jednym z trudniejszych tematów, tym bardziej warto się zapoznać z tym, czym jest ordynacja podatkowa i co reguluje. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Ordynacja podatkowa - co to jest?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, ordynację można uznać za konstytucję podatkową. Ta ustawa z 1997 roku reguluje polskie prawo podatkowe. W ordynacji wymienione są organy podatkowe w Polsce, zakres ich obowiązków. Zawiera również normy postępowania skarbowego. To właśnie w tej ustawie znajdziemy informacje dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego, a także o kontrolach, postępowaniach i karach.

Co reguluje ordynacja podatkowa?

W ordynacji podatkowej na samym początku wymieniono, co normuje ustawa. Są to: zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i czynności sprawdzające, tajemnica skarbowa.

Określono również instytucje, których zadaniem jest nadzorów nad polskim systemem podatkowym - chodzi tutaj o organy podatkowe i zakres ich obowiązków i uprawnień. W ordynacji znajdziemy również wykładnię co do tego, jak fiskus ma wydawać pisemne interpretacje na wniosek podatników czy płatników, a także reguły odpowiedzialności za podatki podatników, ich następców prawnych i osób trzecich. W ustawie określono zasady kontroli podatkowej, a także przepisy karne, które są stosowane w przypadku naruszenia regulacji.

Ordynacja podatkowa - kiedy się stosuje?

Jeśli chodzi o przepisy zawarte w ordynacji podatkowej, to mają one zastosowanie w kilku przypadkach. Odnoszą się do: podatków, a także innych opłat i należności budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, które nie są opodatkowane; opłat skarbowych; opłat określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych; innych spraw, które nadzoruje fiskus.