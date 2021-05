"Można stracić wszystkie pieniądze". Nowe ostrzeżenie

Do wpisu dołączono treść fałszywej wiadomości. Wynika z niej, że cyberprzestępcy podszywają się pod spółkę PGE. "PGE: Na dzien 11.05 zaplanowano odlaczenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie naleznosci 3.46 zl. Zaplac teraz" - czytamy w wiadomości od oszustów (pisownia oryginalna). Do SMS-a jest dołączony link, gdzie rzekomo można dokonać płatności.

Cyberprzestępcy w przypadku wyboru mTransferu wymagają wpisania numeru PESEL oraz nazwiska panieńskiego matki. "Od kiedy do mTransferu potrzebny jest PESEL i nazwisko panieńskie matki? Ano od nigdy – to dane potrzebne, by aktywować aplikację mobilną banku (i dać jej pełne uprawnienia do naszego konta)!" - podkreślili przedstawiciele Orange.