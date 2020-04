Mniej zarobisz na państwowych obligacjach. Resort zmienia warunki

Obniżki

- Obniżeniu ulega oprocentowanie wszystkich oferowanych obligacji przy jednoczesnym zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego (dla zwykłego Kowalskiego) względem rynku hurtowego. W otoczeniu niskich stóp procentowych oferta obligacji oszczędnościowych nadal pozostaje atrakcyjna dla oszczędzających. W warunkach panującej niepewności w sferze gospodarczej obligacje oszczędnościowe, w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa, to najbezpieczniejsza forma gromadzenia kapitału - podkreślił Nowak. Zgodnie z komunikatem oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wyniesie 0,50 proc. w skali roku (obecnie 1,50 proc.), a 2-letnich papierów skarbowych 1,00 proc. (2,10 proc.). Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10 proc. dla 3-latek (2,20 proc.), 1,30 proc. dla 4-latek (2,40 proc.) oraz 1,70 proc. dla 10-latek (2,70 proc.). Obligacje rodzinne 6- i 12-letnie przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus oprocentowane będą odpowiednio na poziomie 1,50 proc. (2,80 proc.) i 2,00 proc. (3,20 proc.) w pierwszym roku oszczędzania.

Zmiany oprocentowania

MF informuje ponadto, że dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – ustalonej dla emisji oferowanych w maju br. na poziomie 0,75 proc. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która ustalona zostaje na poziomie 1,00 proc. Natomiast oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży, która w wyniku zmiany warunków całej oferty obligacji oszczędnościowych będzie wynosić 1,25 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,50 proc. dla 12-letnich.