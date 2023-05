Tyle wynosi średnie oprocentowanie lokat. "Majowy ruch jest zaskakujący"

Zaskakujący ruch ze strony banków

Według analityków nie można wykluczyć, że banki postanowiły ostrzej zawalczyć o względy oszczędzających. Trudno jednak, zdaniem autorów analizy, wskazać racjonalny powód takiej wzmożonej walki o pieniądze Polaków. Ich zdaniem majowe wahnięcie oprocentowania w górę to może być np. efekt statystyczny. Na wzrost przeciętnego oprocentowania wpłynęło bowiem wprowadzenie dwóch ofert o atrakcyjnym oprocentowaniu (Bank Pocztowy i Credit Agricole). Łączy je nie tylko solidna obietnica zysków, ale też to, że są one mocno limitowane. Na przykład można w ich ramach zainwestować na relatywnie krótki okres kwoty nie większe niż 20 tys. zł.