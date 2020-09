Rekordowo niskie oprocentowanie lokat. "Tak, to nie pomyłka"

- Winne są oczywiście cięcia stóp procentowych, których konsekwencją jest spadek kosztu pieniądza w gospodarce. Cieszą się z tego kredytobiorcy. Deponenci z trudem szukają dziś jednak oprocentowania na poziomie 1-2 procent, czym jeszcze rok temu wielu oszczędzających by po prostu wzgardziło - zauważył Bartosz Turek.

"To nie pomyłka"

- Tak, to nie pomyłka. Bank co prawda naliczy nam 0,2 proc. odsetek, czyli skromne 20 złotych od powierzonych mu na rok 10 tys. złotych, ale i tak tym skromnym zyskiem trzeba się podzielić, czyli zapłacić podatek (19 proc.). Formalności załatwia bank, ale w efekcie otrzymujemy na konto tylko wcześniej wspomniane 16 złotych i 20 groszy odsetek - podkreślił przedstawiciel HRE Investments.

Analityk zwrócił uwagę, że jeszcze rok temu banki oferowały ośmiokrotnie większe oprocentowanie, a zakładając lokatę w lipcu ub.r., oszczędzający mógł liczyć przeciętnie na 129 zł odsetek w skali roku. "Już wtedy wiele osób na to narzekało" - zaznaczył.

Bartosz Turek dodał, że najnowsze dane NBP co do oprocentowania lokat wyglądają jeszcze gorzej, gdy porówna się je z danymi historycznymi. I tak - jak wskazał - w 2014 roku statystyczny depozyt dawał zarobek kilkanaście razy wyższy niż dziś (200-220 zł rocznie). W 2012 roku mogliśmy na bezpiecznej lokacie zarobić nawet 400 zł rocznie (25 razy więcej niż dziś).

- W ostatnich latach szczególnie rozpieszczał deponentów przełom 2008/9. Wtedy przeciętny roczny depozyt pozwalał zarobić nawet ponad 560 złotych i to już po opodatkowaniu. To nawet 35 razy więcej niż dziś - zauważył analityk.

Inflacja a siła nabywcza

Przedstawiciel HRE Investments wyjaśnił, że przy dzisiejszej inflacji (wstępny szacunek w sierpniu to 2,9 proc. rok do roku) jest praktycznie niemożliwe, by znaleźć ofertę banku, która pozwala zachować siłę nabywczą zdeponowanego tam kapitału.