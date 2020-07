Oprocentowanie lokat najniższe w historii. Odsetki liczone w groszach

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że średnie oprocentowanie lokat zakładanych w maju spadło do najniższego poziomu w historii. Jednocześnie wartość lokat spadła do najniższego poziomu od 2011 roku.

Według NBP na lokatach bankowych w czerwcu było 209 miliardów złotych. To oznacza, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacono z nich aż 45 miliardów złotych. "Skala wypłat była tak duża, że wartość lokat spadła do najniższego poziomu od 2011 roku. Przyczyną tego jest oczywiście drastyczny spadek oprocentowania" - wskazał Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

Oprocentowanie kredytów wyższe niż lokat

"Z puntu widzenia klientów może to wyglądać bardzo niesprawiedliwie. Z punktu widzenia banku wygląda to zupełnie inaczej" - wskazał analityk. Sadowski wyjaśnił, że bank zarabia na różnicy w oprocentowaniu kredytów i lokat.

"Załóżmy, że oprocentowanie lokaty to 1,52 procent, a kredytu 8,12 procent. To oznacza, że od każdych 10 000 zł co miesiąc bank otrzyma 67 zł odsetek od kredytu, ale tę kwotę trzeba pomniejszyć o 12 zł odsetek wypłaconych od lokat. Miesięczny zysk banku wynosi więc 55 zł na każde 10 000 zł" - czytamy.

Analityk Expander Advisors wskazał, że w wyniku obniżek stóp procentowych NBP bank został jednak zmuszony obniżyć oprocentowanie kredytu do 6,51 procent. "W rezultacie odsetki uzyskiwane od kredytów spadną do 54 zł. Ta kwota jest już mniejsza niż wcześniejszy zysk, a przecież trzeba ją jeszcze pomniejszyć o odsetki od lokaty. Nie powinno więc dziwić, że banki chcą zbić oprocentowanie lokat do jak najniższego poziomu. One chcą po prostu zarabiać tyle, ile zarabiały wcześniej" - ocenił Jarosław Sadowski.