Na lokacie nie zarobisz. "Z dostępnych prognoz nie płyną pokrzepiające wieści"

Problem zbyt niskiego oprocentowania lokat rozpoczął się w 2016 roku. Teraz się nasilił i nic nie wskazuje, by w najbliższym czasie bankowe depozyty zaczęły chronić oszczędności przed destrukcyjnym działaniem inflacji - wskazał główny analityk HRE Investments Bartosz Turek.

Lokata roczna na 10 tys. złotych jest przeciętnie oprocentowana na około 0,2 proc. - daje to po roku 16,2 zł po opodatkowaniu. Według prognozy NBP w 3 kwartale 2021 roku GUS poinformuje o inflacji na poziomie 1,6 proc. To znaczy, że posiadacz naszej lokaty za rok będzie miał co prawda w kieszeni 10 016,2 zł - wyliczył Turek.