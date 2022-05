Jak rząd chce przekonać banki do wyższego oprocentowania lokat? Dwa słowa premiera

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany dotyczące oprocentowania depozytów. Podczas konferencji został zapytany o możliwe rozwiązania, które miałyby przekonać banki do podwyższenia oprocentowania lokat. Szef rządu odpowiedział w dwóch słowach.

- Zaproponuję nowe rozwiązania w zakresie oszczędzania. Powinny być one oferowane Polakom przez sektor finansowy - powiedział premier podczas konferencji, na której prezentował rozwiązania dotyczące wsparcia kredytobiorców .

Jak mówił szef rządu, niedopuszczalne jest zachowanie instytucji finansowych, które z powodu podnoszenia stóp procentowych przez bank centralny, notują bardzo wysokie zyski i "są niezdolne do podzielenia się tymi korzyściami z obywatelem".

Pytanie o oprocentowanie lokat

Podczas sesji pytań od dziennikarzy premier został dopytany o kwestię oprocentowania oszczędności w bankach. Jeden z dziennikarzy chciał wiedzieć, w jaki sposób szef rządu chce skłonić sektor bankowy, żeby podnieść oprocentowanie depozytów: czy będzie to jedynie perswazja, czy też rozwiązania ustawowe, na przykład powiązanie stopy oprocentowania lokat ze stopą referencyjną NBP bądź innym wskaźnikiem.

Wsparcie kredytobiorców

- Dla tych, którzy chcieliby oszczędzać, a jednocześnie nie tracić na 'putinflacji', będą mechanizmy, przygotowujemy je - powiedział rzecznik rządu. Wyjaśnił, że jeśli banki same nie będą podnosić oprocentowania lokat, będą stworzone "pewne mechanizmy, które skutecznie zachęcą banki do tego, by wysokość oprocentowania lokal była wyższa".