Tak niskiego oprocentowania jeszcze nie było. Analiza kredytów i lokat

Zero procent na kredycie hipotecznym

Sadowski przytoczył ciekawostkę z Danii, gdzie jeden z banków ofertuje obecnie kredyty hipoteczne z oprocentowaniem 0 proc. Jest to oprocentowanie stałe na okres 20 lat. "Jest to możliwe, ponieważ bank pozyskuje finansowanie poprzez listy zastawne, których oprocentowanie również wynosi 0 proc. Skoro bank dostaje pieniądze za darmo, to sam może je pożyczać bez naliczania odsetek. Oczywiście na czymś musi zarabiać. Może to jednak robić poprzez prowizje czy produkty powiązane z kredytem (konto, karta kredytowa, ubezpieczenia itp.)" - napisał ekspert.