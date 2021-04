Zamiast szybkiego zysku, kobieta straciła ponad ćwierć miliona złotych

O oszustwie policjanci z Opola zostali zawiadomieni 2 kwietnia tego roku. Funkcjonariusze ustalili, że dzień wcześniej do 65-latki zadzwonił mężczyzna z ofertą inwestycji. "Proponował duży i przede wszystkim szybki zysk. Kobieta po dłuższej rozmowie telefonicznej i obietnicach ze strony rozmówcy, uległa tym namowom" - czytamy.

Schemat działania oszustów

Aby sfinalizować transakcję rozmówca polecił zainstalować na komputerze program do zdalnego sterowania urządzeniem. "Oprogramowanie umożliwiło oszustowi dostęp do komputera i przejęcie zawartych w nim danych. Mężczyzna cały czas pozostawał w kontakcie telefonicznym z 65-latką. Działając na emocjach i wywierając presję czasu, zdołał pozyskać od pokrzywdzonej kody SMS do bankowości internetowej" - wyjaśniono.