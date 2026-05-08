Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Opłata z zaskoczenia. "Ceny na półkach mogą wzrosnąć"

"Podatek od smartfonów" może wpłynąć na ceny urządzeń
"Podatek od smartfonów" może wpłynąć na ceny urządzeń
Źródło: Shutterstock
Ministra kultury Marta Cienkowska tuż przed majówką niespodziewanie podpisała rozporządzenie aktualizujące wykaz sprzętów objętych tak zwaną opłatą reprograficzną. Do magnetofonów i faksów dołączyły smartfony i laptopy. Cieszą się stowarzyszenia twórców, do których - według szacunków resortu - trafi dodatkowe 150-200 milionów złotych. - Ceny towarów na półkach mogą wzrosnąć - ostrzegają producenci.
Artykuł dostępny w subskrypcji

Opłata reprograficzna istnieje w polskim prawie od 1994 roku. W założeniu to "rekompensata finansowa" dla twórców, wykonawców i wydawców filmów, muzyki czy literatury za możliwość kopiowania dzieła przez nabywcę w ramach "dozwolonego użytku osobistego". Na przykład za to, że utwór zgramy i udostępnimy pliki żonie czy koledze.

Podpis przed majówką

Na dotychczasowej liście urządzeń objętych opłatą były magnetofony i magnetowidy, kasety, kserokopiarki, także papier. W 2003 roku dodano odtwarzacze oraz płyty CD i DVD, a w 2011 - odtwarzacze plików MP3 i zewnętrzne dyski twarde.

W aktualizacji przygotowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) - pierwszej od 15 lat - znalazły się smartfony, tablety, laptopy i komputery. Opłata reprograficzna za większość urządzeń to 1 procent wartości. Część środowisk zwraca uwagę, że w najnowszej wersji zabrakło czytników książek elektronicznych. Przepisy nie uwzględniają też kwestii usług chmurowych, czyli przechowywania utworów online, a nie na nośniku.

Opłaty przekazywane są przez producentów i importerów sprzętu organizacjom zbiorowego zarządzania, takim jak Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) czy Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS). To one rozdysponowują pieniądze między twórców.

"Podział środków pomiędzy poszczególne grupy uprawnionych powinien odpowiadać opartemu na rzetelnych badaniach modelowi korzystania z urządzeń w ramach dozwolonego użytku prywatnego - mamy nadzieję, że MKiDN takie badania niezwłocznie przeprowadzi" - wyjaśnia TVN24+ ZAiKS.

Ministra Marta Cienkowska podpisała zmiany w rozporządzeniu 30 kwietnia, tuż przed majówką. Nowelizacja zacznie obowiązywać sześć miesięcy po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Regulacja już została okrzyknięta "podatkiem od smartfonów".

Zobacz także:
Prezydent USA Donald Trump
Trump zmienił decyzję po rozmowie z Von der Leyen
Ze świata
Loty samolotem
Niemal tysiąc odwołanych lotów w wakacje. Linia w trudnej sytuacji
Ze świata
Posiedzenie sztabu kryzysowego, pożar lasu-06.05.26
"Polska będzie pierwszym krajem". W piątek podpiszą umowę w sprawie SAFE
Z kraju
Donald Trump
Iran może przetrwać do 4 miesięcy. Prognoza wywiadu
Ze świata
złoto, srebro, metale szlachetne
Co czeka złoto? "Przerwa przed najsilniejszą hossą"
Rynki
złotówka shutterstock_1189131880
Wojenne spadki nie powinny zniechęcać do oszczędności emerytalnych
Z kraju
Adam Glapiński
"Perspektywa obniżek mało prawdopodobna". Prezes NBP po decyzji RPP
Z kraju
Samolot paliwo tankowanie
Linie lotnicze w kryzysie. Państwo zapowiada pomoc
Ze świata
nastolatek telefon smartfon lozko kanapa AdobeStock_428483596
Polacy chcą ostrzejszych zasad w mediach społecznościowych
Z kraju
temat paliwa
"Im dłużej będzie utrzymywany, tym bardziej będzie szkodliwy"
Z kraju
mieszkania, blok, Białystok
To pokazują ceny mieszkań w Warszawie
Nieruchomości
pap_20260313_09U
Od stycznia bez podatku. "Ktoś się może zdziwić"
Maja Piotrowska
La Valletta, Malta
Malta porządkuje najem krótkoterminowy. Co się zmieni?
Turystyka
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Ceny paliw w piątek. Tyle zapłacimy
Moto
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Pierwszy polski elektryk coraz bliżej. Znamy datę
Moto
Jerome Powell
Wojna z Iranem a szok inflacyjny. Fed ostrzega
Ze świata
Daniel Obajtek
Jest wniosek o uchylenie europejskiego immunitetu Obajtka
Z kraju
Bruksela, siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela złagodzi przepisy o sztucznej inteligencji
Dla firm
Aleja Jana Pawła II - widok z ronda Zgrupowania AK "Radosław"
Polska hubem inwestycyjnym Europy. Co przyciąga kapitał nad Wisłę?
Z kraju
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
"Nie rozumiesz, nie kupuj"
Z kraju
Gliwice, Polska. Stacja benzynowa Circle K
Ile zapłacimy za tankowanie w czwartek? Oto ceny paliw
Moto
Sejm, PiS, Kaczyński, Terlecki, Błaszczak
Domański: Kaczyński i Błaszczak już wiedzą, w jakim są bagnie
Kropka nad i
Zondacrypto
Już nawet 1,5 tysiąca zawiadomień w sprawie Zondacrypto
Z kraju
Donald Trump
Kto zapłaci za salę balową w Białym Domu? Trump odpiera zarzuty
Ze świata
temat paliwa
Najtańsze paliwo w Polsce. W tych województwach zapłacisz najmniej
Moto
shutterstock_2617207991_1
Pojazdy bez kierowców w Polsce. Przełom coraz bliżej
Moto
shutterstock_1202645383 Seattle, Waszyngton / USA - 04.10.2018 Sklep Microsoft Store w University Village w Seattle w stanie Waszyngton
Microsoft zmienia politykę klimatyczną. AI zbyt energochłonne
Tech
AI, deepseek, chatgpt
DeepSeek zmienia kierunek. Gigant AI szuka finansowania z zewnątrz
Tech
Iran. Antyamerykański billboard w Teheranie
Trump: jeśli nie wyrażą zgody, rozpoczną się bombardowania
Ze świata
Ropa w USA tanieje
Europa odcięta od ropy z USA? Raport analizuje "prawdziwy kryzys energetyczny"
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica