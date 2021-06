"Nowy podatek uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców"

Dystrybutorzy doliczą rozszerzoną opłatę reprograficzną do końcowej ceny objętego nią sprzętu, co konsumenci zauważą na półkach sklepowych - stwierdził we wtorkowym stanowisku Związek Cyfrowa Polska. Organizacja wydała negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

Ceny wzrosną

Dodano, że dystrybutorzy doliczą rozszerzoną opłatę reprograficzną do końcowej ceny objętego nią sprzętu, co konsumenci zauważą na półkach sklepowych. Związek argumentuje to obowiązującą w UE Dyrektywą w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, która zobowiązuje producentów i dystrybutorów elektroniki do przeniesienia ciężaru finansowania opłaty reprograficznej na konsumenta. "Wymuszone nową opłatą podniesienie cen będzie miało także swoje konsekwencje dla polskiego biznesu. Krajowym dystrybutorom trudniej przez to będzie konkurować z chińskimi portalami handlującymi elektroniką, które nie tylko nie płacą opłaty reprograficznej, ale i podatków w Polsce" - czytamy w stanowisku ZCP. Zastrzeżenia organizacji budzi także sposób ukształtowania katalogu urządzeń i nośników objętych opłatą reprograficzną. "Na liście uwzględniono bowiem - i to bez zróżnicowania co do wysokości stawki - np. komputery, czyli złożone w całość urządzenia, jak i również komponenty, np. dyski twarde" - zwrócił uwagę Związek Cyfrowa Polska, który podkreślił, że taka sytuacja może prowadzić do ich podwójnego obciążenia opłatą.