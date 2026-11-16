Pieniądze Biznes a demokracja. We wtorek rusza Open Eyes Economy Summit Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Gospodarka. Eksport z Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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Kongres odbędzie się 17 i 18 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem "Biznes a demokracja", a wydarzenie otworzy prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Oficjalną inaugurację zaplanowano na wtorek na godz. 10. W sesji otwierającej, oprócz prezydenta Krakowa, mają uczestniczyć marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, prezes Najwyższej Izby Kontroli Mariusz Haładyj, przewodniczący Rady Fiskalnej Sławomir Dudek oraz rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram.

Wśród gości wydarzenia znajdą się m.in.: Swiatłana Cichanouska, Marek Belka, Sławosz Uznański-Wiśniewski, Henryka Bochniarz i Robert Makłowicz.

Od misji kosmicznej do przyszłości Europy

Jednym z pierwszych gości kongresu będzie astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Sławosz Uznański-Wiśniewski. W wystąpieniu "IGNIS znaczy ogień" opowie o znaczeniu polskiej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dla rozwoju nauki, technologii oraz krajowych przedsiębiorstw.

- Przyzwyczailiśmy się rozmawiać o gospodarce, technologii, polityce czy kulturze osobno, jakby każda z tych dziedzin funkcjonowała niezależnie. Tymczasem decyzje podejmowane w jednej z nich mają konsekwencje dla wszystkich pozostałych. Dlatego na OEES spotykamy ludzi reprezentujących tak różne środowiska. Chcemy, żeby te perspektywy się ze sobą zderzały, bo właśnie wtedy pojawiają się pytania, których nie zadalibyśmy we własnym gronie - wyjaśniła Kinga Taćkiewicz, dyrektorka generalna Open Eyes Economy Summit.

Drugiego dnia odbędzie się debata "Cena wolności. Biznes, demokracja i bezpieczeństwo Europy". Wezmą w niej udział liderka białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłana Cichanouska oraz dyrektor Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych Mark Leonard. Rozmowa ma dotyczyć wpływu demokracji i bezpieczeństwa międzynarodowego na gospodarkę.

Były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka podejmie temat pozostawania Polski poza strefą euro. Mariusz Haładyj przedstawi natomiast wnioski dotyczące funkcjonowania państwa, płynące z kontroli NIK, a Sławomir Dudek opowie o bezpieczeństwie finansów publicznych.

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Czy miasta można przygotować na nieznane?

Jedna ze ścieżek programowych zostanie poświęcona odporności miast. Uczestnicy debaty "Czy można zaprojektować miasto na nieznane?" zastanowią się, jak architektura, urbanistyka i przestrzeń publiczna mogą pomóc samorządom reagować na kryzysy klimatyczne, energetyczne oraz zagrożenia dla infrastruktury.

Osobna debata będzie dotyczyć sposobów przekształcania lokalnych kryzysów w impuls do zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy OEES porozmawiają również o barierach dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki, takich jak wysokie ceny energii, demografia i niedobór nowych kompetencji.

Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski

W programie znalazły się także debaty o bezpieczeństwie paliwowym, rezerwach strategicznych oraz udziale polskich firm w dużych inwestycjach energetycznych, infrastrukturalnych i technologicznych.

Ważnym punktem pierwszego dnia będzie zaplanowana na godz. 15 premiera piątej edycji Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski. Raport przygotowany przez zespół pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera ocenia m.in. praworządność, stan finansów publicznych, stabilność pieniądza, swobodę działalności gospodarczej i jakość usług publicznych. Polska zostanie porównana z dziewięcioma krajami europejskimi, w tym po raz pierwszy z Finlandią i Szwecją.

Lżejszym punktem programu będzie spotkanie Roberta Makłowicza z prezesem bp w Polsce Michałem Obiegałą. Rozmówcy zastanowią się, czy szybkie jedzenie musi oznaczać żywność niskiej jakości.

Open Eyes Economy Summit potrwa do 18 listopada. Wydarzenie będzie dostępne stacjonarnie w ICE Kraków oraz online.

Jednym z głównych partnerów medialnych wydarzenia jest TVN24.