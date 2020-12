"Przestępcy są cały czas aktywni". Użytkownicy popularnej platformy na celowniku

CERT Polska ostrzega użytkowników OLX Polska przed oszustami. "Nasz zespół zaobserwował znaczący wzrost liczby kampanii i wariantów oszustwa, w którym przestępcy nakłaniają do wpisania swoich danych w fałszywym panelu płatności" - czytamy we wpisie.

Przedstawiciele CERT Polska zaznaczyli, że główny schemat działania oszustów pozostaje bez zmian. "Zaczepienie ofiary w sprawie wystawionego przedmiotu oraz po negocjacjach, finalnie przesłanie linka do strony imitującej portal OLX, na którym znajduje się fałszywy panel płatności do 'odebrania pieniędzy'" - wskazano.

"Sukces! Klient N7848851 kupil towar przez OLX wysylka. Zapraszamy do odebrania kwoty" - czytamy w treści SMS-a od oszustów (pisownia oryginalna). Do wiadomości jest także dołączony link.

OLX ostrzega przed oszustami

Przed oszustami ostrzegają również sami przedstawiciele OLX Polska. W wiadomościach wysyłanych do użytkowników przypomnieli o niedawno wprowadzonej usłudze - Przesyłki OLX. "Skorzystało już z niej kilkadziesiąt tysięcy osób, bezpiecznie wysyłając przedmioty w różne rejony Polsk. Docierają jednak do nas również sygnały, że niektóre osoby próbują wykorzystać tę sytuację, by podsyłać naszym Użytkownikom fałszywe linki do stron, przez które chcą wyłudzić dane" - czytamy w treści maila zatytułowanego "Uważaj na fałszywe przesyłki!".