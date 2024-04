"Okienko transferowe" w ZUS znów otwarte. Ważny wybór

Wybór między OFE a ZUS

Klienci OFE mogą przejść ze swoją składką do innego funduszu lub do ZUS. Zaś ci, którzy do tej pory oszczędzali tylko w ZUS mogą przejść do OFE. Trzeba przy tym podkreślić, że by przejść do innego funduszu konieczne jest zawarcie z nim umowy.