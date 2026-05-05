Pieniądze Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych Oprac. Wiktor Knowski |

Adam Szłapka o przyjęciu projektu ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Zacznę od projektu ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. (...) To jest ustawa, która wprowadza nowy, dobrowolny instrument inwestycyjno-oszczędnościowy, osobiste konta inwestycyjne dla osób fizycznych - powiedział Szłapka po wtorkowym posiedzeniu rządu na konferencji.

Rzecznik rządu o OKI

- To będzie rozwiązanie bardzo podobne do rozwiązania szwedzkiego - powiedział po posiedzeniu rządu jego rzecznik, Adam Szłapka. Dodał, że ma doprowadzić do zwiększenia środków na inwestycje w kraju i ogólnego rozwoju gospodarczego.

Wejście w życie ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI) planowane jest na 1 stycznia 2027 r.; pierwotnie przewidziane było od 1 lipca 2026 r.

Osobiste konta inwestycyjne

Aktywa w ramach konta będą zwolnione z opodatkowania do wartości 100 tys. zł, w tym aktywa o charakterze inwestycyjnym denominowane w złotych (m.in. akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu w większości na krajowym rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, fundusze inwestycyjne) będą mogły korzystać ze tego zwolnienia w pełnej wysokości (tj. do kwoty 100 tys. zł), natomiast aktywa o charakterze oszczędnościowym denominowane w złotych (m.in. lokaty, obligacje oszczędnościowe) do wartości 25 tys. zł.

Od 2030 r. kwota aktywów zwolnionych z opodatkowania od ich wartości ma być waloryzowana o wskaźnik CPI z pierwszych trzech kwartałów roku ubiegłego.

OGLĄDAJ: TVN24