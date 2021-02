Niemal 700 tysięcy złotych z rządu dla fundacji ojca Rydzyka. Kolejne odpowiedzi ministerstw

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Z kolei "przedmiotem drugiej umowy była produkcja i emisja spotu na antenie TV Trwam informującego o rządowym programie kierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich". "Wartość umowy zrealizowanej w dniach od 1 do 7 września 2020 r wynosiła 34 440 zł, a źródłem finansowania był budżetu państwa" - napisano.

Ministerstwo rolnictwa

Wartość trzech wyżej wymienionych umów to 172 040 zł. Jeśli dodać do tego kontrakty zawarte przez MFiPR, to daje to w sumie 286 430 zł.