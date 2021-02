Wybór dla ponad 15 milionów Polaków. "I tak się traci, i tak się traci"

Likwidacja OFE

Projekt reformy OFE

Kontrowersje

W całej reformie największe kontrowersje budzi opłata przekształceniowa. - Ta opłata przekształceniowa - 15 procent - to zwykły haracz – mówiła w 2019 roku ówczesna szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. - Nie znam takiego (...) banku, który by w jakiejkolwiek opłacie czy prowizji zabierał nam 15 procent. To zwykły haracz, to jest zwykłe proste złodziejstwo, jak ukraść nam 15 procent i nazwać to, że to dla naszego dobra, że coś prywatyzują, że chcą nam pomóc – mówiła w TOK FM. Jej zdaniem to "po prostu skok na kasę".